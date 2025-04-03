المجر تعلن بدء إجراءات انسحابها من "الجنائية الدولية" بالتزامن مع استقبال نتنياهو

أعلنت الحكومة المجرية، الخميس، بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادر بحقه مذكرة اعتقال دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في قطاع غزة.

وتعد المجر أول دولة عضو في المحكمة تستقبل نتنياهو رسمياً منذ إصدار المذكرة بحقه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في خطوة اعتُبرت تحدياً مباشراً لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، في منشور على منصة إكس، إن غيرغلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أعلن أن الحكومة قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن "إجراءات الانسحاب ستبدأ من اليوم، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والقانونية الدولية للمجر".

من جانبها، رحّبت إسرائيل بقرار بودابست. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على إكس: "أشيد بقرار المجر المهم بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً أنه ناقش هذه الخطوة بشكل موسع مع نظيره المجري بيتر سيارتو.

وزعم ساعر أن المحكمة "فقدت سلطتها الأخلاقية" بزعم انتهاكها المبادئ الأساسية للقانون الدولي وسعيها إلى "المساس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، حسب تعبيره.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى بودابست، التي تستمر أربعة أيام، كأول زيارة له إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة التوقيف، ما يعكس تحدياً مزدوجاً من جانبه ومن حكومة أوربان للعدالة الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية ضد الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.