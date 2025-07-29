تركيا
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تركيا تؤكد أن الإبادة الإسرائيلية في غزة تُعدُّ وصمة عار على جبين النظام الدولي
أكد نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تعدُّ وصمة عار على جبين النظام الدولي.
تركيا تؤكد أن الإبادة الإسرائيلية في غزة تُعدُّ وصمة عار على جبين النظام الدولي
لفت يلماز إلى مسؤوليات تل أبيب في إنهاء “الكارثة الإنسانية” التي تسببت بها في غزة / AA
29 يوليو 2025

وجاءت تصريحات يلماز في كلمة خلال أعمال اليوم الثاني وقبل الأخير للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال يلماز: “تعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وصمة عار في النظام الدولي، وهناك مؤشرات على تأثر النظام الدولي سلباً مع استمرار هذه الإبادة الجماعية”.

وذكر أن وقف إطلاق النار الفوري والدائم هو الأولوية الأكثر إلحاحاً في ظل الظروف الحالية، مضيفاً: “وقف إطلاق النار ليس ممكناً إلا إذا أجبر المعتدي (إسرائيل) على ذلك”.

ولفت يلماز إلى مسؤوليات تل أبيب في إنهاء “الكارثة الإنسانية” التي تسببت بها في غزة، مؤكداً ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لتحقيق ذلك.

ورحّب بجميع الخطوات الأخيرة نحو الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في تطوير قدراتها بكل طريقة ممكنة، تزامناً مع هذه الخطوات السياسية العاجلة.

ورأى أن الاعتراف بدولة فلسطين هو أقرب خطوة يجب اتخاذها من الجميع، ممن لم يقم بذلك، مبيناً أن الخطوة اللاحقة تتمثل في ضرورة “البدء من دون تأخير” بالجهود المتعلقة بإعادة إعمار فلسطين.

وأعرب عن استعداد تركيا للمساهمة بشكل فعّال في هذه الجهود، قائلاً: "فلسطين بحاجة إلى تضامن سياسي قوي وملموس يُنفَّذ بالتوازي مع تدابير ملزمة، مثل حظر نقل السلاح من الأمم المتحدة ووقف التجارة مع المعتدي (إسرائيل)”.

وأشار إلى أن "الإرهاب الاستيطاني الذي يحدث في نهاية القرن الحادي والعشرين لا ينبغي أن يمر من دون عقاب، ويجب على المستوطنين وأولئك الذين يدعمونهم أن يتحمّلوا العواقب”.

مصدر:TRT Arabi
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