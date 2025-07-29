وجاءت تصريحات يلماز في كلمة خلال أعمال اليوم الثاني وقبل الأخير للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال يلماز: “تعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وصمة عار في النظام الدولي، وهناك مؤشرات على تأثر النظام الدولي سلباً مع استمرار هذه الإبادة الجماعية”.

وذكر أن وقف إطلاق النار الفوري والدائم هو الأولوية الأكثر إلحاحاً في ظل الظروف الحالية، مضيفاً: “وقف إطلاق النار ليس ممكناً إلا إذا أجبر المعتدي (إسرائيل) على ذلك”.

ولفت يلماز إلى مسؤوليات تل أبيب في إنهاء “الكارثة الإنسانية” التي تسببت بها في غزة، مؤكداً ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لتحقيق ذلك.

ورحّب بجميع الخطوات الأخيرة نحو الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في تطوير قدراتها بكل طريقة ممكنة، تزامناً مع هذه الخطوات السياسية العاجلة.

ورأى أن الاعتراف بدولة فلسطين هو أقرب خطوة يجب اتخاذها من الجميع، ممن لم يقم بذلك، مبيناً أن الخطوة اللاحقة تتمثل في ضرورة “البدء من دون تأخير” بالجهود المتعلقة بإعادة إعمار فلسطين.

وأعرب عن استعداد تركيا للمساهمة بشكل فعّال في هذه الجهود، قائلاً: "فلسطين بحاجة إلى تضامن سياسي قوي وملموس يُنفَّذ بالتوازي مع تدابير ملزمة، مثل حظر نقل السلاح من الأمم المتحدة ووقف التجارة مع المعتدي (إسرائيل)”.

وأشار إلى أن "الإرهاب الاستيطاني الذي يحدث في نهاية القرن الحادي والعشرين لا ينبغي أن يمر من دون عقاب، ويجب على المستوطنين وأولئك الذين يدعمونهم أن يتحمّلوا العواقب”.