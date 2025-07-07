تركيا
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اتحاد البورصات التركية يؤكد دعمه لإعمار سوريا وتنشيط قطاعها الخاص
أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، رفعت حصارجيكلي أوغلو، اليوم الاثنين، أن الاتحاد سيعمل على دعم إعادة إعمار سوريا وتنشيط قطاعها الخاص، وريادة الأعمال فيها.
اتحاد البورصات التركية يؤكد دعمه لإعمار سوريا وتنشيط قطاعها الخاص
أعرب حصارجيكلي أوغلو عن سعادته باستضافة رجال أعمال وسفراء من 15 دولة عربية في إزمير / AA
7 يوليو 2025

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الاتحاد في اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية التركية-العربية، ومنتدى الأعمال في ولاية إزمير غربي البلاد.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد في غرفة تجارة إزمير، حصارجيكلي أوغلو، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي، وسفراء، وأكثر من 100 رجل أعمال من 15 دولة عربية.

وأعرب حصارجيكلي أوغلو عن سعادته باستضافة رجال أعمال وسفراء من 15 دولة عربية في إزمير، مؤكداً أنّ المدينة تُعد من أبرز المراكز التجارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأردف قائلاً: "نتابع بشغف عملية عودة الأمور إلى طبيعتها في سوريا. وبصفتنا اتحاد الغرف والبورصات التركية، سنتوجه إلى دمشق خلال 3 أيام. وسنعمل على دعم إعادة إعمار سوريا، وإحياء القطاع الخاص وريادة الأعمال".

وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضاها على سوريا، سيسهم في تسريع التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأردف: "لم تتجاوز صادرات تركيا إلى الدول العربية 5 مليارات دولار قبل 20 عاماً، أي ما يعادل 10 بالمئة من إجمالي صادراتنا. وفي 2024 بلغت صادراتنا للدول العربية 50 مليار دولار، وشكلت 20 بالمئة من إجمالي صادراتنا السنوية".

من جانبه، هنّأ رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، حصارجيكلي أوغلو، لانتخابه لرئاسة الاتحاد العالمي للغرف التجارية للمرة الثانية.

وأكد ماجول أن "جذور العلاقات العربية التركية تمتد إلى أعماق التاريخ"، مشدداً على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية عبر الاستثمارات والثقة المتبادلة والشركات طويلة الأمد.

وعقب ذلك، ناقش المجتمعون فرص التعاون والمحادثات الثنائية بين تركيا والدول العربية في اجتماعات "مائدة مستديرة".

يذكر أن الغرفة التجارية التركية-العربية أُسست بموجب الاتفاقية الموقعة بين اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف والبورصات التركية بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

مصدر:TRT Arabi
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