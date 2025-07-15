وفي منشور له عبر منصة إكس بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، قال دوران، إن "محاولة الانقلاب الخائنة التي استهدفت سيادة البلاد ومستقبلها جرى إحباطها بفضل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبصمود وشجاعة الشعب التركي".

وأضاف: "ملايين المواطنين، رجالاً ونساء وشباباً وشيوخاً، خرجوا إلى الشوارع وأظهروا للعالم بأسره ما يمكن أن يفعله شعب متشبع بالإيمان"، مؤكداً أن دماء الشهداء والجرحى "الذين ضحوا بأرواحهم بكل بسالة لا يمكن أن توفى حقها أبداً".

وأشار دوران إلى أن تركيا تواصل مسيرة التحول التاريخي، وفاءً لتضحيات الشهداء والجرحى الذين تصدّوا لمحاولة الانقلاب التي نفذتها عناصر تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وأرفق منشوره بمقطع مصوّر يوثق لحظات تاريخية من ليلة 15 يوليو/تموز، من بينها نداء الرئيس أردوغان إلى الشعب بالنزول إلى الميادين، ومشاهد من المواجهات البطولية التي أحبطت الانقلاب.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

وتُحيي تركيا، الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025، الذكرى التاسعة لفشل المحاولة الانقلابية، ويستذكر الأتراك 253 شهيداً قضوا في سبيل حرية تركيا وديمقراطيتها، التي خلدت ذكراهم بعيد رسمي حمل اسم "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".