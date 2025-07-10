وقالت الوزارة في بيان، إن "هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغت باستشهاد المواطن أحمد العمور 55 عاماً (برصاص إسرائيلي)، في بلدة رمانة، واحتجاز جثمانه".

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أعدمت المواطن العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه، من ثم دعسه بواسطة آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة رمانة"، وأشارت إلى أن "الاحتلال احتجز جثمان الشهيد واعتقل أبناءه (لم تحدد عددهم)".

ولفتت إلى أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة رمانة فجراً، ودهمت عدداً كبيراً من المنازل، وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس: "خلال عملية عسكرية لقوة تابعة للجيش في قرية رمانة، طعن فلسطيني جندياً من الجيش وأصابه بجروح متوسطة"، وفق ادعائه. وأضاف الجيش أن الفلسطيني "قُتل على يد القوة، بينما نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وشنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية، طالت العشرات من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون وفتاة، وسط عمليات تخريب للمنازل وإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز، وفق ما أفادت به وفا.

ففي مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 شاباً، بعد أن اقتحمت المخيم بقوة عسكرية كبيرة، دهمت خلالها عدداً كبيراً من المنازل، وحطمت محتوياتها، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدة بنايات سكنية.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق التصعيد المتواصل في محافظة القدس، وخاصة في مخيم قلنديا الذي يشهد اقتحامات واعتقالات متكررة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في منطقة هندازة شرقي المدينة، كما دهمت منازل في منطقة بيت فالوح من دون تسجيل اعتقالات.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وجرت عمليات الاقتحام من المدخل الشرقي للمدينة، وتركزت في أحياء صوفين وكفر سابا وحي النقار، واستمرت نحو ثلاث ساعات.

وفي مدينة طوباس، اعتقل جنود الاحتلال ثلاثة أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم فجراً. كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من قرية بيتللو شمال غربي رام الله، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة الاحتلال المستمرة في التصعيد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الضفة الغربية، من خلال الاعتقالات اليومية والمداهمات الليلية التي تُفاقم من معاناة المواطنين وتزيد من حالة التوتر في الأراضي المحتلة.

وفي سياق الانتهاكات، اقتحم مستوطنون اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال. حسب وكالة "وفا".

وقالت الوكالة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 994 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفاً آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.



