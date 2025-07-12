وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن على علم بأنباء وفاة مواطن أمريكي في الضفة الغربية"، مضيفاً أن الوزارة ليس لديها أي تعليق إضافي "احتراماً لخصوصية عائلة الضحية وأحبائه".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاماً) في بلدة سنجل شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، جراء "الاعتداء عليه بالضرب المبرح في أنحاء جسده من مستوطنين"،

ولاحقاً، أعلنت الوزارة استشهاد الشاب محمد رزق حسين الشلبي (23 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص مستوطنين في البلدة ذاتها.

من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أقارب مصلط، وهو من تامبا بولاية فلوريدا، قولهم إنه تعرض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة جرائم ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، تصاعدت بالتزامن مع الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات فلسطينية، عن استشهاد ما لا يقل عن 998 فلسطينياً في الضفة الغربية، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفاً.

وفي غزة، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب ما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.