سوريا الجديدة
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"نحن جزء من وطننا الموحد".. زعماء الطائفة الدرزية في سوريا يرفضون التقسيم والانفصال
شدّد زعماء الطائفة الدرزية أمس الخميس، على رفضهم التقسيم أو الانفصال، مؤكّدين أنهم جزء من سوريا الموحدة.
"نحن جزء من وطننا الموحد".. زعماء الطائفة الدرزية في سوريا يرفضون التقسيم والانفصال
وجهاء الطائفة الدرزية في سوريا يؤكدون رفضهم الانفصال أو التقسيم / Reuters
2 مايو 2025

جاء ذلك في بيان أوردته محافظة السويداء جنوبيّ سوريا على قناتها الرسمية بمنصة تليغرام، باسم "مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، ومرجعيات ووجهاء وعموم أبناء الطائفة".

وقال زعماء الدروز في بيانهم: "نؤكد مواقفنا الوطنية الثابتة التي ورثناها كابراً عن كابر من حليب الأمهات الطاهر، أننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد، وأن وطننا شرفنا، وسوريتنا كرامتنا، وحب الوطن من الإيمان، ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال".

وأضافوا: "نؤكّد حرصنا على وطن يضمّ السوريين جميعاً، وطن خالٍ من الفتن المنكوبة عاقبتها، المشؤومة شرارتها، خالٍ من النعرات الطائفية، والأحقاد الشخصية، والثارات وحمية الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجبّها الإسلام".

ودعوا إلى "تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة"، معتبرين أن "تأمين طريق السويداء-دمشق مسؤولية الدولة"، كما طالبوا بـ"بسط الأمن والأمان على الأراضي السورية".

يأتي البيان بعد أن شهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا في محافظة ريف دمشق الثلاثاء والأربعاء، توترات أمنية إثر مقتل 16 شخصاً بينهم مدنيون وعناصر أمن بهجمات نفّذَتها "مجموعات خارجة عن القانون"، على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، تَضمَّن "إساءة" للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفق مصادر رسمية، تمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين اللتين يتركز بهما سكان من الطائفة الدرزية بالتنسيق مع وجهائهما، بعد سقوط ضحايا مدنيين وعناصر أمن بهجمات شنتها مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" تسعى "للفوضى وإحداث فتنة".

وأعلنت مديرية الأمن العامّ بريف دمشق مساء الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في صحنايا والتوصل إلى "اتفاق مبدئي" لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية بالمنطقتين.

كما يأتي البيان بعد موقف زعيم الدروز بإسرائيل موفق طريف، الذي حاول استباق اجتماع مشايخ عقل وقيادات ووجهاء الطائفة مع ممثلين من الحكومة السورية، ببيان وصف فيه المشهد بـ"المعقَّد والمركَّب".

واستخدم طريف في بيانه أسلوباً تحريضياً يدعو إلى التدخل بشؤون سوريا، إذ طالب "المجتمع الدولي والجهات العاملة في حقوق الإنسان كافة، بالتحرك الفوري بلا تأخير لوقف ما يجري في سوريا قبل فوات الأوان".

اتفاق على تسليم السلاح

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلنت الحكومة السورية توصُّلها إلى اتفاق مع أهالي مدينة جرمانا بريف دمشق، يقضي بتعزيز الأمن وتسليم السلاح للدولة، وفق بيان نشرته محافظة ريف دمشق على قناتها الرسمية بمنصة تليغرام.

وتعليقاً على ذلك، شكر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، الذي ينتمي أغلب مؤيّديه إلى الطائفة الدرزية، أمس الخميس "جميع الذين ساهموا في التوصُّل إلى هذا الاتفاق، نأمل من جميع الأطراف المعنيّة التزامه بغية إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة".

وبعد التوتر الأمني بريف دمشق، تصاعدت أمس الخميس على نحو ملحوظ حملات تحريض إسرائيلية سياسية وعسكرية ضد الإدارة السورية الجديدة، في انتهاك صريح مستمرّ لسيادة البلد العربي.

وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنت إسرائيل الأربعاء غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا وأسقطت ضحايا من المواطنين الدروز، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متصاعدة من محاولات إسرائيل لاستغلال الدروز لفرض تدخُّلها في سوريا، في وقت تؤكد فيه دمشق أن جميع مكونات الشعب متساوون في الحقوق.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدّد إسرائيل بأي شكل، تشنّ تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهُر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

مصدر:TRT Arabi
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