موجة سيول عنيفة في شمال الصين تقتل 60 شخصاً بينهم 31 في دار مسنين ببكين
أودت الأحوال الجوية القاسية بحياة 60 شخصاً على الأقل في شمال الصين خلال الأسبوع المنصرم، بينهم 31 في دار لرعاية المسنين بمنطقة مييون الجبلية في بكين، بسبب ما توصف بأنها واحدة من أعنف موجات السيول التي تشهدها العاصمة الصينية خلال سنوات.
سيول وانهيارات أرضية تقتل العشرات قرب خزان مييون شمال بكين / AFP
31 يوليو 2025

وقال شيا لين ماو، نائب رئيس بلدية بكين، في مؤتمر صحفي، إن 44 شخصاً قُتلوا وفُقد تسعة آخرون حتى ظهر اليوم الخميس.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة قبل أسبوع، وبلغت ذروتها في بكين والأقاليم المحيطة بها يوم الاثنين، إذ شهدت مييون أمطاراً بلغ منسوبها 573.5 ملليمتر، وهي مستويات وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها "شديدة التدمير". ويبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي في بكين نحو 600 ملليمتر.

وذكرت السلطات أن 16 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم خبي القريب من بكين.

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة تشنغده الواقعة على مشارف بكين، ولا يزال 18 في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) عن السلطات المحلية في وقت متأخر أمس الأربعاء، قولها إن الوفيات وقعت في قرى داخل منطقة شينغلونغ التابعة لتشنغده في إقليم خبي، دون تحديد توقيت وفاتهم أو كيفيتها.

ووقعت الوفيات في تشنغده؛ في القرى التي تقع على حدود مييون وتبعد نحو 25 كيلومتراً عن خزان مييون الذي يعد الأكبر في شمال الصين.

وفي قرية أخرى تقع إلى الشمال من الخزان، أدى انهيارٌ أرضي يوم الاثنين، إلى وفاة ثمانية، في حين لا يزال أربعة في عداد المفقودين.

مصدر:TRT Arabi
