وقال شيا لين ماو، نائب رئيس بلدية بكين، في مؤتمر صحفي، إن 44 شخصاً قُتلوا وفُقد تسعة آخرون حتى ظهر اليوم الخميس.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة قبل أسبوع، وبلغت ذروتها في بكين والأقاليم المحيطة بها يوم الاثنين، إذ شهدت مييون أمطاراً بلغ منسوبها 573.5 ملليمتر، وهي مستويات وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها "شديدة التدمير". ويبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي في بكين نحو 600 ملليمتر.

وذكرت السلطات أن 16 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم خبي القريب من بكين.

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة تشنغده الواقعة على مشارف بكين، ولا يزال 18 في عداد المفقودين.