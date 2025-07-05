سياسة
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الرئيس اللبناني يؤكد "التنسيق" مع سوريا ويحذر من "أعداء الداخل" ومحاولات تأجيج الطائفية
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة، وجود تنسيق مستمر مع نظيره السوري أحمد الشرع بشأن عدد من القضايا المشتركة، محذراً من محاولات "أعداء الداخل" اللعب على الوتر الطائفي.
الرئيس اللبناني يؤكد "التنسيق" مع سوريا ويحذر من "أعداء الداخل" ومحاولات تأجيج الطائفية
الرئيس اللبناني جوزاف عون / Reuters
5 يوليو 2025

وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفد "التوازن الوطني"، وهو تحالف يضم صحفيين وناشطين سياسيين مستقلين، في قصر بعبدا شرق بيروت، حيث تحدث باسم الوفد رئيس تحرير صحيفة "اللواء" اللبنانية، صلاح سلام، حسب بيان صادر عن الرئاسة.

وشدد عون على أن "الطائفة السُّنية هي رمز الاعتدال في الداخل، وتشكل عمق الانتماء للمحيط العربي والخارج"، محذراً في الوقت نفسه من "أعداء الداخل الذين يسعون إلى تأجيج التوترات الطائفية خدمة لمصالح خارجية".

كما نفى الرئيس اللبناني صحة الأنباء المتداولة مؤخراً حول دخول مجموعات مسلحة إلى لبنان أو وجود استعدادات لاقتحامات على الحدود اللبنانية السورية، مشيراً إلى “وجود تنسيق دائم مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول عديد من القضايا المشتركة".

والأربعاء، ذكرت صحيفة "الأخبار"، القريبة من حزب الله، أنّ عدّة جهات أمنية رسمية لبنانية تلقت معلومات استخبارية تفيد بدخول مجموعات من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى لبنان.

والثلاثاء، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار.

ودعت قيادة الجيش اللبناني وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود وعدم نشر أخبار تؤدي إلى توتر داخلي.



مصدر:TRT Arabi
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