وأفادت مصادر طبية، بأن الشهداء والمصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني جنوب غربي خان يونس جنوبي القطاع.

من جهته، أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت الجمعة عن استشهاد سبعة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة في مدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع.

وقال الجهاز في بيان "خمسة شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمالي غزة".

وأرغمت قوات الاحتلال جميع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة على النزوح مراراً وتكراراً خلال الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً، في ظروف إنسانية كارثية.

وفي غارة منفصلة على مدينة غزة، أفاد الجهاز باستشهاد شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، كما استشهد شخص في غارة أخرى على مدينة خان يونس في الجنوب.

وفي وسط غزة، أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات الجمعة أنه استقبل عدداً من الجرحى الذين أصيبوا عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين قرب نقطة لتوزيع مساعدات.

كما استشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين إثر قصف الاحتلال منطقة السطر شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربيّة قذائفها في بحر مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من المواطنين أصيبوا بجروح جراء قصف الاحتلال المدفعي على حي الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة، كما أصيب مواطنون جراء إلقاء طائرة "كواد كوبتر" للاحتلال قنابل على مجموعة من الأهالي بحيّ الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال نفذ عمليات هدم ونسف لمنازل المواطنين في عدة أحياء بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إنه مع توسيع إسرائيل توغلها غرب خان يونس بات النازحون محشورين في مساحة أصغر أقرب إلى البحر، بينما اضطرت فرقها لإخلاء عيادة العطار، على حين تسبب توغل الاحتلال في وقف حركة مركبات الإسعاف إلى مستشفى ناصر.

استشهاد 800 من طالبي المساعدات

في غضون ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن 798 مواطناً على الأقل استشهدوا في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وأوضح متحدث باسم المكتب للصحفيين، أن 615 مواطناً منهم استشهدوا في محيط مواقع تابعة لما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية منذ 27 مايو/أيار، و183 منهم استشهدوا على طرق قوافل المساعدات.

وكانت 169 منظمة إغاثية، قد طالبت مطلع الشهر الجاري بوقف آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية التي تقودها المؤسسة، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن استشهاد مواطنين بنيران الاحتلال في أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها.

وطالبت المنظمات بالعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة في القطاع حتى مارس/آذار الماضي، حين أطبق الاحتلال حصاره على القطاع، قبل أن يسمح بدخول المساعدات تدريجيا أواخر مايو/أيار، ويوزّعها عبر المؤسسة المرتبطة به التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها.

وانتقد البيان "مؤسسة غزة الإنسانية" التي بدأت من أواخر مايو/أيار إدارة المساعدات بدلاً من المنظمات الإنسانية الدولية المعتادة. وتضمنت قائمة موقعي البيان منظمات من أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل، تنشط في مجالات المساعدات الطبية والغذائية والتنمية وحقوق الإنسان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.