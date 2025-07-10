الحرب على غزة
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مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة قد يجري خلال أسبوعين
قال مسؤول إسرائيلي كبير أمس الأربعاء إن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد.
مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة قد يجري خلال أسبوعين
آثار القصف الإسرائيلي على غزة / Reuters
10 يوليو 2025

وأضاف المسؤول لرويترز، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، أنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار، يتطلب من حماس نزع سلاحها.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه إذا رفضت حماس ذلك "فإننا سنمضي" في العمليات العسكرية.

والتقى ترمب مع نتنياهو يوم الثلاثاء للمرة الثانية في غضون يومين لمناقشة الوضع في غزة. وأشار ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مرور 21 شهراً على اندلاع الحرب.

وسبق أن توقع ترمب إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، ما أثار تكهنات حول إعلان محتمل قبل مغادرة نتنياهو إلى إسرائيل اليوم الخميس.

وبدا أن ترمب مدد الإطار الزمني بعض الشيء أمس الأربعاء عندما قال للصحفيين، إنه على الرغم من أن الاتفاق "قريب للغاية" فإنه قد يجري إبرامه هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع الذي يليه، وإن كان "ليس مؤكداً".

وقال ويتكوف للصحفيين في اجتماع حكومي يوم الثلاثاء إن الاتفاق المتوقع سيشمل إطلاق سراح عشرة محتجزين أحياء وتسليم رفات تسعة آخرين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً نداءات المجتمع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.

وخلَّف العدوان أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT ARABI
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