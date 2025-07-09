سياسة
2 دقيقة قراءة
كييف: 8 قتلى في أوسع هجوم روسي منذ بدء الحرب.. وموسكو: قصفنا مطارات عسكرية أوكرانية
أكد سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن روسيا شنت خلال الليل أوسع هجوم بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022، في حين قالت موسكو إنها استهدفت مطاراً عسكرياَ في منطقة محاذية لبولندا.
كييف: 8 قتلى في أوسع هجوم روسي منذ بدء الحرب.. وموسكو: قصفنا مطارات عسكرية أوكرانية
وحدات طوارئ بأوكرانيا خلال عمليات إنقاذ بعد هجوم روسي / Reuters
9 يوليو 2025

وأكد مكتب المدعي العام الأوكراني مقتل ثمانية مدنيين جراء القصف في شرق أوكرانيا، وأوضح أن هجوماً بمسيّرة روسية أصاب سيارات وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص في بلدة رودينسكه، فيما أسفر هجوم آخر بعد عشر دقائق بواسطة قنابل ألقيت من الجو عن سقوط ثلاثة قتلى في مدينة كوستيانتينيفكا التي تقترب منها القوات الروسية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 728 طائرة مسيّرة من طرازي شاهد وديكوي على أوكرانيا خلال الليل، فيما يعد مستوى قياسياً، بالإضافة إلى 13 صاروخاً، فيما يعد أحدث تصعيد في ظل الهجمات الجوية الروسية المتزايدة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

 وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن مدينة لوتسك، الواقعة شمال غرب أوكرانيا، المتاخمة لبولندا وبيلاروس، كانت الأكثر تضرراً، على الرغم من تعرض 10 مناطق أخرى للقصف.

 وتعد لوتسك مقراً للمطارات التي يستخدمها الجيش الأوكراني. وتحلّق طائرات الشحن والمقاتلات بصورة دورية فوق المدينة.

 وجاء في بيان القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 296 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ، في حين اختفت 415 طائرة من على شاشات الرادار أو تعرضت للتشويش.

 في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات موسكو سيطرت على قرية تولستوي في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

 وأضافت الوزارة في بيان أن القوات الروسية قصفت مطارات عسكرية أوكرانية في هجمات خلال الليل.

 ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us