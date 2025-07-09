وأكد مكتب المدعي العام الأوكراني مقتل ثمانية مدنيين جراء القصف في شرق أوكرانيا، وأوضح أن هجوماً بمسيّرة روسية أصاب سيارات وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص في بلدة رودينسكه، فيما أسفر هجوم آخر بعد عشر دقائق بواسطة قنابل ألقيت من الجو عن سقوط ثلاثة قتلى في مدينة كوستيانتينيفكا التي تقترب منها القوات الروسية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 728 طائرة مسيّرة من طرازي شاهد وديكوي على أوكرانيا خلال الليل، فيما يعد مستوى قياسياً، بالإضافة إلى 13 صاروخاً، فيما يعد أحدث تصعيد في ظل الهجمات الجوية الروسية المتزايدة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن مدينة لوتسك، الواقعة شمال غرب أوكرانيا، المتاخمة لبولندا وبيلاروس، كانت الأكثر تضرراً، على الرغم من تعرض 10 مناطق أخرى للقصف.

وتعد لوتسك مقراً للمطارات التي يستخدمها الجيش الأوكراني. وتحلّق طائرات الشحن والمقاتلات بصورة دورية فوق المدينة.

وجاء في بيان القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 296 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ، في حين اختفت 415 طائرة من على شاشات الرادار أو تعرضت للتشويش.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات موسكو سيطرت على قرية تولستوي في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن القوات الروسية قصفت مطارات عسكرية أوكرانية في هجمات خلال الليل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.