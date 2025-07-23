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جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها خلال حفل تخرج أقيم في أكاديمية الشرطة بالعاصمة أنقرة، إذ شدد أردوغان على أن بلاده عازمة على إنهاء عقود من العنف والصراع.
وقال: "من خلال مسار تركيا بلا إرهاب، سنغلق مرحلة مليئة بالألم والدموع، وسنفتح أبواب عهد من الأخوّة والازدهار والتنمية على مصراعيها".
وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن تنظيم PKK الإرهابي قراره بحلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.
وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.
ويوم 11 يوليو/تموز الجاري، أقدمت مجموعة من التنظيم الإرهابي على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.