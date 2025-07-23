تركيا
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أردوغان: المؤامرات لن تثنينا عن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن المؤامرات ومحاولات التخريب والاستفزاز لن تُثني تركيا عن المضي في مسارها التاريخي نحو تحقيق هدفها المتمثل بـ"تركيا بلا إرهاب".
أردوغان: المؤامرات لن تثنينا عن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حفل تخرج أقيم في أكاديمية الشرطة بالعاصمة أنقرة / AA
منذ 21 ساعات

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها خلال حفل تخرج أقيم في أكاديمية الشرطة بالعاصمة أنقرة، إذ شدد أردوغان على أن بلاده عازمة على إنهاء عقود من العنف والصراع.

وقال: "من خلال مسار تركيا بلا إرهاب، سنغلق مرحلة مليئة بالألم والدموع، وسنفتح أبواب عهد من الأخوّة والازدهار والتنمية على مصراعيها".​​​​​​​

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن تنظيم PKK الإرهابي قراره بحلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

ويوم 11 يوليو/تموز الجاري، أقدمت مجموعة من التنظيم الإرهابي على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.




مصدر:TRT Arabi
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