جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها خلال حفل تخرج أقيم في أكاديمية الشرطة بالعاصمة أنقرة، إذ شدد أردوغان على أن بلاده عازمة على إنهاء عقود من العنف والصراع.

وقال: "من خلال مسار تركيا بلا إرهاب، سنغلق مرحلة مليئة بالألم والدموع، وسنفتح أبواب عهد من الأخوّة والازدهار والتنمية على مصراعيها".​​​​​​​

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن تنظيم PKK الإرهابي قراره بحلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

ويوم 11 يوليو/تموز الجاري، أقدمت مجموعة من التنظيم الإرهابي على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.









