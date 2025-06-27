الحرب على غزة
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ترمب يلمّح لاتفاق وشيك لوقف النار في غزة.. ومصدر إسرائيلي: تل أبيب مستعدة للانخراط في محادثات جديدة
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل.
ترمب يلمّح لاتفاق وشيك لوقف النار في غزة.. ومصدر إسرائيلي: تل أبيب مستعدة للانخراط في محادثات جديدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض / Reuters
27 يونيو 2025

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن "الوضع في غزة مروع، وأعتقد أن وقفاً لإطلاق النار سيتحقق خلال الأسبوع المقبل"، وأشار إلى أنه يتلقى أسئلة متكررة عن مسألة وقف إطلاق النار في غزة، وأنه تحدث للتو مع بعض الأشخاص المنخرطين في هذا الموضوع.

وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين: "نحن نعمل على غزة، ونحاول أن نقوم بالاعتناء بهذا الأمر".

في السياق، أعلن مصدر سياسي إسرائيلي، الجمعة، أن تل أبيب مستعدة للانخراط في محادثات جديدة بشأن قطاع غزة وصفقة التبادل شرط أن تستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المصدر لهيئة البث العبرية الرسمية، دون تسميته، عقب ترؤس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، اجتماعا أمنيا مصغرا لمناقشة تطورات الحرب على غزة ومفاوضات صفقة التبادل.

ودون أن تكشف الهيئة عن مخرجات الاجتماع، ذكرت أن نتنياهو قرر عقد اجتماع إضافي الأحد المقبل لمناقشة الشأن ذاته، وقال المصدر السياسي للهيئة: "مستعدون للانخراط في محادثات شرط أن تستند إلى مقترح ويتكوف"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي مايو/ أيار الماضي، طرح ويتكوف مقترحا على حركة حماس، يقضي بإطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، ونصف جثامين القتلى منهم، خلال 7 أيام من بدء سريان الاتفاق، مقابل هدنة لمدة 60 يوما.

وخلال فترة الهدنة، تُجرى مفاوضات غير مباشرة بجدية وحسن نية، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتُقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وآنذاك، سلمت حماس ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح، موضحة أنه "يحقق 3 أهداف رئيسية هي وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع"، دون أن تحدد فحواه.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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