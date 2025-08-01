وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري نُشرت اليوم الجمعة، أوضح ترمب أن فريقه يطور خطة لمساعدة سكان غزة، قائلاً: "نريد مساعدة الناس. نريد مساعدتهم على العيش، نريد إطعامهم. كان ينبغي أن يحدث هذا منذ وقت طويل".

وأضاف أن تقارير المجاعة في غزة تثير قلقه، لكنه اتهم حركة حماس بـ"سرقة" المساعدات، وهو اتهام دأبت الحركة على نفيه.

ولم يتّضح ما إذا كانت الخطة ستُنفَّذ عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تتشارك إدارتها الولايات المتحدة وإسرائيل، أم عبر منظمات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة.

في السياق، أشار ترمب إلى أنه لم يلتقِ بعد مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي زار إسرائيل أمس الخميس، والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يتوجّه اليوم الجمعة، إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ويتفقد مركز توزيع مساعدات أمريكية-إسرائيلية.

كان البيت الأبيض قد أعلن أنّ ويتكوف سيقدم تقريراً ميدانياً إلى الرئيس، على أن تُعتمد خطة جديدة لتوزيع المساعدات بناءً على نتائجه.

وخلال حفل في البيت الأبيض الجمعة، تطرّق ترمب مجدداً إلى الوضع في غزة، قائلاً: "الناس يعانون من جوع شديد، وما يحدث أمر مروِّع".

من جهتها، عدَّت حركة حماس زيارة ويتكوف للقطاع "استعراضاً دعائياً" هدفه امتصاص الغضب المتصاعد من الشراكة الأمريكية-الإسرائيلية في سياسة التجويع.