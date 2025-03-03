وأفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية اليوم الاثنين، بأن ظريف قدّم خطاب استقالته إلى الرئيس مسعود بزشكيان يوم الأحد الماضي، وأشارت إلى أن الرئيس لم يرد بعد على استقالة ظريف.

من جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية أن قرار الاستقالة لا علاقة له بحجب الثقة عن وزير المالية الإيراني عبد الناصر همتي واستجوابه.

وكان ظريف قد شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 خلال فترة رئاسة حسن روحاني، وكان من أبرز مهندسي الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في عام 2015. وفي أغسطس/آب الماضي، عيّنه الرئيس بزشكيان نائباً له للشؤون الاستراتيجية.



