جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب أدائه صلاة الجمعة بمنطقة أسكودار في إسطنبول، إذ أجاب عن أسئلة الصحفيين حول التطورات الراهنة في البلاد والمنطقة.

ورداً على سؤال حول جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، لفت أردوغان إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات جرت في إسطنبول، بحضور وفدَي البلدين ومشاركة وزير الخارجية التركي.

وأضاف: "التقينا الوفد الأوكراني في أنقرة قُبيل ذهابه إلى إسطنبول، كما تواصلت مع الرئيس بوتين شخصياً. نأمل أن نتمكن من عقد لقاء يجمع بوتين وترمب هنا في إسطنبول".

ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، تواصل إسطنبول التي جرى التوافق عليها منصةً للمفاوضات المباشرة، أداء دورها بوصفها مكاناً لالتقاء الطرفين.

حرائق الغابات

وفي ما يتعلق بحرائق الغابات التي تشهدها عدة مناطق تركية، أشار أردوغان إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في كلٍّ من كارابوك، وسافرانبولو، وأنطاليا (غازي باشا)، وأوشاك (سيفاسلي)، مؤكداً أن الدولة تسخِّر إمكاناتها كافةً للسيطرة على هذه الكوارث.

وقال: "يشارك في جهود الإطفاء 27 طائرة، و105 مروحيات، إلى جانب 6 آلاف مركبة برية، وأكثر من 25 ألف عنصر من فرق الإطفاء والطوارئ".

كما عبّر الرئيس التركي عن حزنه العميق لوفاة 10 أشخاص بينهم 5 من رجال الإطفاء و5 من متطوعي هيئة الإنقاذ AKUT خلال حرائق إيسكيشهير، مشيداً بشجاعتهم وتضحياتهم، ومقدماً تعازيه لأسرهم.

تقدم كبير في مجال الصناعات الدفاعية

وبخصوص مشاركته في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية الدولي IDEF 2025، شدد أردوغان على أن تركيا باتت لاعباً مهماً على مستوى العالم في هذا المجال، مشيراً إلى النمو المتسارع في قدراتها الصناعية.

وأوضح: "عندما تسلمنا الحكم كانت قيمة صناعتنا الدفاعية تقدَّر بـ20 مليار دولار، أما الآن فقد وصلنا إلى 80 مليار دولار، ونسعى لمضاعفة هذا الرقم وتعزيز مكانتنا عالمياً".

وختم حديثه قائلاً: "إذا لم تملك دولة ما قوة صناعية دفاعية مستقلة، فإن قدرتها على الصمود في وجه التحديات الدولية تبقى محدودة. ونحن في تركيا مصممون على بناء هذه القوة باستقلالية تامة".

وتستضيف إسطنبول معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025"، بشراكة إعلامية من الأناضول، وبرعاية وزارة الدفاع التركية، وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.