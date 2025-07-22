سياسة
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بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة عسكرية إلى 27 قتيلاً بينهم 25 طفلاً
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو البنغالي فوق مدرسة في العاصمة دكا إلى 27 قتيلاً، بينهم 25 طفلاً، وفق ما أعلنته السلطات البنغلاديشية صباح الثلاثاء.
بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة عسكرية إلى 27 قتيلاً بينهم 25 طفلاً
تحطّمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في حرم مدرسة بالعاصمة دكا / Reuters
22 يوليو 2025

وقال المساعد الخاص لكبير مستشاري وزارة الصحة ورعاية الأسرة، سيد الرحمن، إنّ الحادث أسفر أيضاً عن إصابة 171 شخصاً، معظمهم من الطلاب، أُنقِذوا من مبنى المدرسة المؤلَّف من طابقين والذي اشتعلت فيه النيران عقب الحادث، مضيفاً أن "الحصيلة حتى الآن هي 27 قتيلاً، من بينهم 25 طفلاً وطيار واحد".

وكانت التقارير الأولية قد أفادت بمقتل 20 شخصاً، قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاة خمسة آخرين متأثرين بجراحهم خلال الليل.

وفي وقت سابق أمس، أعرب محمد يونس، كبير مستشاري الحكومة الانتقالية في بنغلاديش، عن حزنه العميق وتعازيه، وأعلن أنه سيفتح تحقيقاً في أسباب الحادث.

وفي السياق، أعلنت الحكومة البنغالية الثلاثاء يومَ حداد وطنياً، تُنكس خلاله الأعلام في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لصحيفة دكا تريبيون (Dhaka Tribune)، تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز F-7 BGI تابعة للقوات الجوية البنغالية في منطقة أوتارا بالعاصمة.

وأفاد الجيش في بيان أمس بأن الطائرة أقلعت من قاعدة إيه كيه خاندكار الجوية في حي كورميتولا بدكا عند الساعة 01:06 بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي، في إطار تدريب اعتيادي، وسقطت بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث اندلعت فيها النيران فوراً عقب التحطم، وأن الحادث وقع "بسبب عطل فني"

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لبنغلاديش، وقالت في بيانٍ مساء أمس الاثنين: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ تحطم الطائرة اليوم الاثنين في مدينة دكا، نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بخالص تعازينا لشعب بنغلاديش".

مصدر:TRT ARABI
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