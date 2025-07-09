سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
سوريا.. السلطات تعلن إحراز تقدم كبير بالسيطرة على بؤر الحرائق بريف اللاذقية
أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأربعاء، عن تقدم كبير بمكافحة الحريق المتواصل في ريف اللاذقية الشمالي منذ سبعة أيام، لافتاً إلى تقليص عدد بؤر النيران وتبريدها.
سوريا.. السلطات تعلن إحراز تقدم كبير بالسيطرة على بؤر الحرائق بريف اللاذقية
الدفاع المدني السوري: تقدم كبير في السيطرة على بؤر النيران في ريف اللاذقية / وكالة الأنباء السورية
9 يوليو 2025

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مدير الدفاع المدني في الساحل السوري عبد الكافي كيال، الذي أكد تواصل جهود التعامل مع بؤر النيران المتبقية لإخمادها ومنع امتدادها لمساحات خضراء جديدة.

وأوضح أن الفرق عملت الليلة الماضية "على تقسيم مواقع الحريق، وفتح طرقات جديدة، للتمكن من السيطرة على النيران ومنع انتقالها"، وأعرب عن توقعاته بالسيطرة الكاملة على الحريق خلال الساعات القادمة، إذ سيجري البدء بعمليات التبريد على نطاق واسع، وفق قوله.

والأربعاء، أعلن الدفاع المدني إخماد أكثر من 90% من الحرائق المندلعة في أحراج بلدة الريحانية بجبل التركمان وكنسبا وقنجرة والدغمشلية، إلا أن اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة أعاد إشعالها، موسعاً نطاق الحرائق.

وفي 8 يوليو/تموز الجاري، قالت "سانا"، إن عملية إخماد الحرائق تجري بمشاركة فرق إطفاء تركية وأردنية، وبدعم جوي من الطائرات السورية والتركية والأردنية واللبنانية.

وأشارت "سانا" إلى أن فرق تتبع للأمم المتحدة موجودة على الأرض من أجل إجراء تقييمات عاجلة لتحديد حجم الكارثة والاحتياجات الإنسانية الفورية.

وأفادت "سانا"، بأن محافظ اللاذقية محمد عثمان ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أعلنا الثلاثاء عن إطلاق حملة باسم “بأيدينا نحييها”، لإعادة الغابات خضراء وترميم الجبال التي تعرضت للحرائق، ومساعدة المتضررين.

وفي السياق، أعلنت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب في منشور على منصة إكس، تفعيل نظام كوبرنيكوس لدعم الجهود المبذولة في مكافحة الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية، بحسب سانا.

وأشارت الوكالة إلى أن نظام كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي يستخدم مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية لمعالجة البيانات المتعلقة بالكوارث والتغير المناخي والزراعة وغيرها، إذ يجري جمعها وتحليلها لإنشاء معلومات مفيدة وموثوقة.

وقالت لحبيب، إن الحرائق في سوريا أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص، كما ألحقت أضراراً كبيرة بالخدمات الحيوية والمجتمعات الريفية، في ظل أوضاع إنسانية صعبة، وأضافت: “الاتحاد الأوروبي فعّل خدمة كوبرنيكوس لدعم جهود الاستجابة المحلية من خلال صور الأقمار الصناعية”.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أوضح الثلاثاء، أنه بلاده تواصلت مع الاتحاد الأوروبي وطلبت المساندة في إخماد حرائق ريف اللاذقية، حسب "سانا".

وتشهد مناطق في ريف اللاذقية حرائق بحلول فصل الصيف، جراء ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الأشجار في تلك المنطقة وسرعة الرياح، ما يصعب إخمادها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us