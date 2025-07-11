الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد في لواء غولاني جنوب غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل النقيب ريعي بيران (21 عاماً)، وهو قائد مجموعة في لواء "غولاني"، خلال عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب بيان صادر عنه.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد في لواء غولاني جنوب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد مجموعة بلواء غولاني جنوب قطاع غزة / Reuters
11 يوليو 2025

ويأتي الإعلان عن مقتل بيران بعد يومين فقط من إعلان الجيش عن مقتل مساعد أول احتياط أبراهام أزولاي، الذي كان يعمل مشغّل آلية هندسية، في اشتباك وقع أيضاً بخان يونس، بحسب الرواية الإسرائيلية.

ولم يقدّم بيان الاحتلال تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل بيران أو وقوع إصابات أخرى خلال العملية، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بشن هجمات واسعة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط اتهامات دولية بارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

ووفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن مقتل بيران جاء خلال عملية نفذها لواء غولاني لهدم مبانٍ في خان يونس، فقد وقع انفجار بالقرب من أحد المباني المستهدفة، ما أسفر عن مقتله.

وأضافت: "منذ انتهاء وقف إطلاق النار الأخير في غزة في مارس/آذار المنصرم، قُتل 41 جندياً في القطاع، ليصل إجمالي عدد القتلى (من الجيش) منذ بدء الحرب إلى 890 قتيلاً، منهم 448 خلال العمليات برية".

وتعد هذه الأرقام إحصاءات تجريها الصحف العبرية بناء علي البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش، علماً بأن تل أبيب لا تكشف في كثير من الأحيان عن الأعداد الحقيقة لعدد ضحاياها جراء الحرب بذريعة "الأمن القومي".

وسبق أن أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" الأربعاء، مسؤوليتها عن مقتل أبراهام أزولاي، لكنها لم تعلق بعد حول بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مقتل بيران.

وأفادت كتائب القسام، الأربعاء، بأن مقتل أزولاي جاء بعد أن حالت "الظروف الميدانية دون أسره".

والخميس، نشرت "كتائب القسام" مقطعاً مصوراً يظهر رصد عناصرها آليات إسرائيلية في أثناء تنفيذها عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين، وعملية استهدافها، ثم لحظة فرار أحد الجنود من مركبته، قبل إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، ليجري الاستيلاء على سلاحه بعد مقتله.

وتتعارض المشاهد التي بثتها القسام مع رواية متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، الذي زعم الأربعاء، أن الجندي "اشتبك" مع عناصر "حماس" عند محاولة اختطافه في أثناء تشغيله آلية هندسية، قبل أن يقتل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us