تركيا
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قبرص التركية.. انطلاق مهرجان "تكنوفيست" للطيران والفضاء بمشاركة دولية واسعة
انطلقت، اليوم الخميس، فاعليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في جمهورية شمال قبرص التركية، بمشاركة واسعة من متسابقين ومهتمين بالتكنولوجيا من داخل البلاد وخارجها.
قبرص التركية.. انطلاق مهرجان "تكنوفيست" للطيران والفضاء بمشاركة دولية واسعة
قبرص التركية.. انطلاق مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء / AA
1 مايو 2025

ويُعد مهرجان "تكنوفيست" (TEKNOFEST) أكبر مهرجان من نوعه في العالم، وينظمه وقف فريق التكنولوجيا التركي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وبرعاية رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية.

ويضم المهرجان، الذي يستمر حتى الرابع من مايو/أيار الجاري، مجموعة من الفاعليات المتنوعة تشمل مسابقات في مجالات التكنولوجيا، وعروضاً جوية، وحفلات موسيقية، وحلقات حوارية، وفاعليات أخرى مخصصة للشباب.

وتُقام مسابقات التكنولوجيا في 13 فئة مختلفة ضمن 6 مسابقات رئيسية، بمشاركة أكثر من 47 ألف متسابق من 22 دولة، إذ يسعى مئات من الشباب لتجسيد طموحاتهم في عالم الابتكار.

وقد خُصصت جوائز للمسابقة بقيمة 2.5 مليون ليرة تركية (نحو 65 ألف دولار)، إضافة إلى فرص دعم ومكافآت بقيمة 3 ملايين ليرة (نحو 79 ألف دولار) للمشاريع الفائزة.

ويُقدم المهرجان عروضاً مميزة لتكنولوجيا الطائرات والمسيّرات العسكرية التركية، من بينها المسيّرة "بيرقدار تي بي 3"، والمسيّرة المقاتلة "بيرقدار قزل ألما". كما تتخلله عروض جوية لفريقي "النجوم التركية" و"سولو تورك"، إلى جانب الطائرة "حُر قوش"، والمروحيتين "غوك باي" و"أتاك"، والمسيّرات "آق سونغور"، "بيرقدار تي بي 2"، "بيرقدار أقينجي"، و"العنقاء"، وجميعها من إنتاج محلي.

ويُذكر أن مهرجان "تكنوفيست" أُقيم لأول مرة عام 2018، وأصبح منذ ذلك الحين منصة بارزة لعرض آخر ما توصلت إليه تركيا في مجال الصناعات التكنولوجية والدفاعية.

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