وقالت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، إن الغارات والقصف المدفعي تركزت على أحياء بمدينة غزة ووسط وجنوب القطاع، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. وفي أحدث الهجمات استُشهد فلسطينيان جراء استهدافهما أسفل عمارة سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

قبل ذلك أسفرت هجمات متفرقة عن مقتل 35 مدنياً في مناطق متعددة، أبرزها وسط القطاع حيث أبيدت عائلة القريناوي المكونة من 5 أفراد (رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة) بعد قصف منزلهم جنوبي بلدة الزوايدة. كما قُتل فلسطيني وأصيب آخرون في استهداف تَجمُّع للمدنيين بالبلدة نفسها.

الهجمات طالت أيضاً منتظري المساعدات الإنسانية، إذ قُتل 5 مدنيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع بمحور نتساريم، إضافة إلى مقتل 3 آخرين بموقع مشابه في شارع الطينة جنوبي خان يونس، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب 25 آخرون في حادثة مماثلة غرب رفح.