الحرب على غزة
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أردوغان: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة أسوأ من معسكرات النازية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن دولة الإرهاب إسرائيل تقتل بإجرام الشعب الفلسطيني منذ 22 شهراً، وترتكب بحقه إبادة جماعية في قطاع غزة.
أردوغان: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة أسوأ من معسكرات النازية
الرئيس التركي أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاحاً ضد الفلسطينيين وتفتقر لأي حس إنساني / AA
29 يوليو 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن المشاهد غير الإنسانية التي تأتي من غزة أسوأ وأكثر وحشية من معسكرات النازية، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يُقتل جوعاً وعطشاً أمام أعين العالم.

وأضاف أن استخدام إسرائيل الجوع سلاحاً ضد الفلسطينيين هو أوضح دليل على افتقارها إلى أي حس إنساني.

وأردف: "بإذن الله سنشهد اليوم الذي يُحاسب فيه مرتكبو الإبادة الجماعية بحق شعب غزة أمام القانون والتاريخ".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.


مصدر:TRT Arabi
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