تركيا
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مروحية غوك باي التركية تنجز أول رحلة خارجية لها إلى شمال قبرص التركية
نجحت المروحية التركية محلية الصنع "غوك باي" في إنجاز أول رحلة خارجية في تاريخها، إذ حلقت من مدينة أضنة التركية إلى جمهورية شمال قبرص التركية، ضمن فاعليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، المقام في جمهورية شمال قبرص التركية.
مروحية غوك باي التركية تنجز أول رحلة خارجية لها إلى شمال قبرص التركية
مروحية 'غوك باي' التركية تنجز أول رحلة لها خارجية لها إلى شمال قبرص التركية / AA
3 مايو 2025

وانتشرت لقطات من داخل قمرة قيادة الطائرة خلال رحلتها التاريخية، تُظهر مهارات الطيارين وخفة حركة المروحية التي تمثل إنجازاً وطنياً للصناعة الدفاعية التركية. 

وعبر حسابه على منصة إكس قال المدير العام لشركة توساش، محمد ديمير أوغلو، اليوم السبت "أتمت اليوم أول طائرة هليكوبتر وطنية متعددة الأغراض من طراز T625 GÖKBEY بنجاح أول رحلة خارجية لها، بعد تسليمها إلى القيادة العامة لقوات الدرك، ووصلت إلى جمهورية شمال قبرص التركية ضمن فاعليات تكنوفيست".

وتابع: "ستواصل قوتنا الوطنية إضافة النجاح إلى نجاحاتنا في سماء وطننا".

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