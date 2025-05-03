وانتشرت لقطات من داخل قمرة قيادة الطائرة خلال رحلتها التاريخية، تُظهر مهارات الطيارين وخفة حركة المروحية التي تمثل إنجازاً وطنياً للصناعة الدفاعية التركية.

وعبر حسابه على منصة إكس قال المدير العام لشركة توساش، محمد ديمير أوغلو، اليوم السبت "أتمت اليوم أول طائرة هليكوبتر وطنية متعددة الأغراض من طراز T625 GÖKBEY بنجاح أول رحلة خارجية لها، بعد تسليمها إلى القيادة العامة لقوات الدرك، ووصلت إلى جمهورية شمال قبرص التركية ضمن فاعليات تكنوفيست".

وتابع: "ستواصل قوتنا الوطنية إضافة النجاح إلى نجاحاتنا في سماء وطننا".