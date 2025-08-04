وقال المكتب الصحفي بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، إنه "جرى إعادة فتح ممر بصرى الشام الإنساني بعد تأمينه، وإبعاد العصابات الخارجة عن القانون، التي حاولت مؤخراً نشر الفوضى وتعطيل الهدنة في المحافظة".

وبشكل يومي، تدخل مساعدات إنسانية إلى السويداء عبر معبر بصرى الشام، كما تتواصل عمليات الإجلاء المؤقتة للراغبين، باتجاه مراكز الإيواء، ولا سيما في درعا.

وجرى إغلاق المعبر، بعد مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين في هجمات لمجموعات "خارجة عن القانون" في ريف السويداء، بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي.

ومساء الأحد، قال مصدر أمني سوري، إن "قوات الأمن الداخلي استعادت السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها ميليشيات حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، في ريف السويداء"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".