السلطات السورية تعلن تأمين ممر بصرى الشام مع السويداء وإعادة فتحه
أعلنت السلطات السورية، اليوم الاثنين، تأمين ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا الشرقي، وإعادة فتحه أمام دخول المساعدات.
تتواصل عمليات الإجلاء المؤقتة للراغبين باتجاه مراكز الإيواء لا سيما في درعا / وسائل التواصل
4 أغسطس 2025

وقال المكتب الصحفي بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، إنه "جرى إعادة فتح ممر بصرى الشام الإنساني بعد تأمينه، وإبعاد العصابات الخارجة عن القانون، التي حاولت مؤخراً نشر الفوضى وتعطيل الهدنة في المحافظة".

وبشكل يومي، تدخل مساعدات إنسانية إلى السويداء عبر معبر بصرى الشام، كما تتواصل عمليات الإجلاء المؤقتة للراغبين، باتجاه مراكز الإيواء، ولا سيما في درعا.

وجرى إغلاق المعبر، بعد مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين في هجمات لمجموعات "خارجة عن القانون" في ريف السويداء، بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي.

ومساء الأحد، قال مصدر أمني سوري، إن "قوات الأمن الداخلي استعادت السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها ميليشيات حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، في ريف السويداء"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلاً، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو/تموز الماضي.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

