وقالت تومسون في قرارها: "حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأمريكي، هذا كل ما يسعى إليه المدعون".

وأضافت القاضية أنه بدلاً من ذلك يُطلب منهم "التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم"، مضيفة: "المحكمة لا توافق على ذلك".

وعلقت تومسون قرار إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من هندوراس والنيبال ونيكاراغوا إلى حين عقد جلسة استماع في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واعتبرت القاضية في قرارها أن إنهاء الحماية المؤقتة كان "بناءً على قرار مقدّر سلفاً بإنهائه، وليس بناء على مراجعة موضوعية لأوضاع البلاد".

وأضافت أيضاً أن القرار قد يكون مدفوعاً بـ"العداء العنصري"، مشيرة إلى بيان حملة ترمب الانتخابية لعام 2024 الذي قال فيه إنّ المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".

وأكدت القاضية تومسون أن "اللون ليس سماً ولا هو جريمة".

وألغت إدارة ترمب الشهر الماضي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف هندوراسي و3 آلاف نيكاراغوي قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميتش في دول أمريكا الوسطى عام 1998.

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف "الاستثنائية".

ويتمتع نحو 7 آلاف نيبالي بوضع الحماية المؤقتة بعد زلزال ضرب الدولة الآسيوية عام 2015.