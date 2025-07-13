سياسة
1 دقيقة قراءة
“موجة فصل مثيرة”.. وزارة العدل الأمريكية تُقيل مزيداً من المدَّعين المشاركين في ملاحقات ترمب
أقالت وزارة العدل الأمريكية عدداً إضافياً من المحامين والموظفين المساعدين، الذين عملوا على ملاحقات المستشار الخاص جاك سميث ضد الرئيس دونالد ترمب، حسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الأحد.
“موجة فصل مثيرة”.. وزارة العدل الأمريكية تُقيل مزيداً من المدَّعين المشاركين في ملاحقات ترمب
وزارة العدل الأمريكية تفصل المزيد من المدعين العامين / Reuters
13 يوليو 2025

ولم يتضح بعد العدد الإجمالي للموظفين المفصولين، لكنه شمل كلاً من محاكمات الوثائق السرية وتدخل الانتخابات التي رفعها سميث، وشمل عدداً قليلاً من المدعين العامين الذين جرى تفويضهم للتحقيقات، إضافة إلى موظفي دعم وزارة العدل وغيرهم من الموظفين غير القانونيين الذين ساعدوهم، حسب الوكالة.  

وتأتي عمليات الفصل هذه في إطار موجة أوسع من الإقالات التي هزت الوزارة لأشهر واستهدفت الموظفين الذين عملوا في قضايا تتعلق بترمب ومؤيديه. 

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة العدل إنها فصلت أكثر من اثني عشر مدعياً عاماً عملوا في محاكمات ترمب، وفي الشهر الماضي فصلت ثلاثة مدعين عامين على الأقل متورطين في القضايا الجنائية المتعلقة بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي عام 2023، وجه فريق سميث لوائح اتهام منفصلة تتهم ترمب بتكديس وثائق سرية في منزله بمار إيه لاجو في فلوريدا، بالإضافة إلى التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ولم تصل القضيتان إلى المحاكمة بسبب تضييق المحكمة العليا بشكل كبير قضية التدخل في الانتخابات في حكم قال إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، ورفض قاضٍ عيّنه ترمب قضية الوثائق السرية بالقول إن تعيين سميث كمستشار خاص كان غير قانوني.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us