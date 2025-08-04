وجاء في بيان صادر عن الجمعية، أن الشاحنات انطلقت من الجانب المصري من معبر رفح تجاه قطاع غزة بعد "سماح مؤقت" من جيش الاحتلال الإسرائيلي بدخول المساعدات.

وأوضح البيان أن الشاحنات تحمل على متنها نحو 3 آلاف طن من المواد الغذائية، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر التركي يواصل مساعيه لتخفيف المأساة الإنسانية في القطاع رغم كل الصعوبات والتحديات، وأضاف أن المساعدات هذه تكفي لسد الاحتياجات الغذائية لقرابة 50 ألف شخص لمدة شهر.

وشدّد البيان على أن الهلال الأحمر التركي يواصل جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة بأقرب وقت، بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر المصري.

وحسب البيان، أكدت فاطمة مريتش يلماز، رئيسة الهلال الأحمر التركي، ضرورة وقف إطلاق النار فوراً وبشكل دائم في غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون انقطاع، وندّدت باستهداف إسرائيل فرقاً تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يشار إلى أن شاحنات المساعدات التي تمر من الجانب المصري بمعبر رفح لا تدخل غزة مباشرة بسبب تدمير إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتجه شرقاً إلى معبر كرم أبو سالم، حيث تخضع لتفتيش دقيق من إسرائيل التي لا تسمح سوى بعبور عدد قليل منها إلى داخل القطاع، بينما تتكدس بقية المساعدات هناك.