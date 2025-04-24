تركيا
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الدفاع التركية: نتذكر بالرحمة الأتراك الأبرياء الذين تعرضوا لمذبحة وحشية على يد الأرمن عام 1915
استذكرت وزارة الدفاع التركية بالرحمة الضحايا الأتراك الذين تعرضوا لمذبحة على يد الأرمن خلال أحداث عام 1915.
الدفاع التركية: نتذكر بالرحمة الأتراك الأبرياء الذين تعرضوا لمذبحة وحشية على يد الأرمن عام 1915
وزارة الدفاع التركية: نتذكر بالرحمة الأتراك العزل والأبرياء الذين تعرضوا لمذبحة وحشية على يد الأرمن خلال أحداث عام 1915 / AA
24 أبريل 2025

وقالت الوزارة اليوم الخميس في منشور على حسابها في منصة إكس: "نتذكر بكل رحمة الأتراك العزل والأبرياء الذين تعرضوا لمذبحة وحشية على يد الأرمن خلال أحداث عام 1915".

ويوافق اليوم 24 أبريل/نيسان ذكرى أحداث عام 1915، التي وقعت في مرحلة تفكك الدولة العثمانية، التي راح ضحيتها عدد كبير من الضحايا الأتراك الأبرياء، بالإضافة إلى مزاعم "الإبادة الجماعية" التي يثيرها الأرمن من وقت لآخر.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

وتقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمناً، وخبراء دوليين.

مصدر:AA
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