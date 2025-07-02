الهجمات على إيران
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بعد الهجوم الإسرائيلي عليها.. مصدران أمريكيان: إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز
قال مسؤولان أمريكيان الأربعاء، إن الجيش الإيراني شحن ألغاماً بحرية على سفن في الخليج الشهر الماضي في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في أعقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع في أنحاء إيران.
بعد الهجوم الإسرائيلي عليها.. مصدران أمريكيان: إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز / Reuters
2 يوليو 2025

وأفاد المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما لوكالة رويترز، بأن هذه الاستعدادات التي لم يُبلغ عنها من قبل، والتي اكتشفتها المخابرات الأمريكية، جرت بعد فترة من شن الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ولم تكشف المصادر عن الكيفية التي حددت بها الولايات المتحدة أنه جرى شحن ألغام على سفن إيرانية، لكن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية عادة ما يجري جمعها من خلال صور الأقمار الصناعية أو مصادر بشرية سرية أو مزيج من الطريقتين، حسب رويترز.

وقال مسؤول في البيت الأبيض عندما طُلب منه التعليق على استعدادات إيران: "بفضل تنفيذ الرئيس ببراعة لعملية ’مطرقة منتصف الليل’ والحملة الناجحة ضد الحوثيين وحملة أقصى الضغوط، لا يزال مضيق هرمز مفتوحاً، وجرت استعادة حرية الملاحة، وجرى إضعاف إيران بشكل كبير".

ويشير تحميل الألغام - التي لم تُنشر في المضيق - إلى أن طهران ربما كانت جادة بشأن إغلاق أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى تصعيد صراع متصاعد بالفعل وإعاقة التجارة العالمية بشدة.

ويمر نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز، ومن المرجح أن يؤدي إغلاقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.

مصدر:TRT Arabi
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