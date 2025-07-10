الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
بينهم جنينان.. استشهاد نحو 50 فلسطينياً في يوم جراء تواصل المجازر الإسرائيلية بغزة
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة مجازر جديدة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48 فلسطينياً، بينهم أطفال وجنين، وإصابة عشرات آخرين، في قصف طال منازل وخيام نازحين وتجمعات للمدنيين، وسط استمرار الإبادة الجماعية منذ أكثر من 9 أشهر.
بينهم جنينان.. استشهاد نحو 50 فلسطينياً في يوم جراء تواصل المجازر الإسرائيلية بغزة
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلًا وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً / Reuters
10 يوليو 2025

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، شملت الهجمات مختلف مناطق القطاع، وتركزت في مدينة غزة وخان يونس ومخيمات الوسط، حيث استُهدفت منازل مأهولة ومواقع نزوح وتجمعات لمواطنين.

في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ارتقى 10 شهداء، بينهم نساء وخمسة أطفال، في مجزرة مروعة إثر قصف منزل لعائلة جودة، ما أدى أيضاً إلى إصابة أكثر من 30 مدنياً واندلاع حريق داخل المبنى المكتظ والملاصق لمنازل أخرى وخيام نازحين.

وفي قصف آخر على منزل لعائلة شبير في المخيم ذاته، استُشهد 4 فلسطينيين، بينهم جنين. كما استُشهد فلسطيني وأُصيب خمسة في استهداف لتجمع مدنيين بحي تل الهوى جنوب غربي المدينة، وآخر شرقاً في حي التفاح.

وفي أحدث الغارات، استُشهد 4 فلسطينيين شمالي مدينة غزة، جراء استهداف مباشر لتجمع مواطنين.

وسط قطاع غزة، استُشهد 4 فلسطينيين، بينهم أب وابنه، في قصف استهدف 3 منازل في دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات. كما استُشهد فلسطيني في قصف استهدف تجمعاً للمدنيين شمالي النصيرات.

مجازر جديدة في الجنوب

في خان يونس جنوب القطاع، استُشهد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، جراء قصف طال خيام نازحين قرب مفترق العطار غرب المدينة.

كما استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في قصف على خيمة للنازحين بمنطقة النمساوي، وآخر في استهداف مماثل بمنطقة المواصي. وفي قصف استهدف مركبة مدنية غرب خان يونس، استُشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان.

أما في رفح، فاستُشهد 6 فلسطينيين وأُصيب أكثر من 50 من منتظري الحصول على مساعدات عبر "الآلية الأمريكية-الإسرائيلية"، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال غرب المدينة.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً نداءات المجتمع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.

وخلَّف العدوان أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us