وأكد شهود عيان أن قوة خاصة أطلقت النار صوب عدد من الفلسطينيين قرب مستشفى الصليب الأحمر الميداني بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، قبل أن تختطف الدكتور الهمص واقتياده إلى جهة مجهولة.

وعبرت وزارة الصحة في غزة، في بيان، عن إدانتها “بأشد العبارات إقدام وحدة مسلحة خاصة على اختطاف مدير مستشفى أبو يوسف النجار، المكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية، والمتحدث باسم الوزارة الدكتور مروان الهمص ظهر اليوم الاثنين، في سابقة خطيرة تمثل استهدافاً مباشراً لصوت المرضى والجوعى والمعذبين في قطاع غزة”.

وقالت الوزارة إن هذا “العمل الجبان الذي استهدف أحد أبرز الأصوات الإنسانية والطبية التي نقلت للعالم أوجاع الأطفال الذين يموتون جوعاً، وآلام الجرحى الذين يُحرمون الدواء، وصرخات الأمهات أمام بوابات المستشفيات.. إنما يعكس نية مبيتة لإسكات الحقيقة، وحجب معاناة شعب بأكمله يعيش أبشع كارثة صحية وإنسانية”.

واختتمت البيان بـ“وإذ نعتبر هذا الاعتداء انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير والعمل الإنساني، فإننا نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته، ونطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، بدعم أمريكي مطلق، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية والنداءات الأممية كافة.

وخلّفَت هذه الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فضلاً عن مجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.