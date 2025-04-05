وقالت حماس في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الموافق 5 أبريل/نيسان من كل عام: "يحل يوم الطفل الفلسطيني هذا العام في ظل حرب إبادة وعدوان صهيوني متواصل، ارتكب خلاله الاحتلال آلاف الجرائم بحق أطفال فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 1100 طفل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تسبب بفقدان قرابة 39 ألفاً آخرين لأحد والديهم أو كليهما.

بدورها، قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيانٍ إن "التعليم في فلسطين، وخصوصاً في غزة، يتعرض للاستهداف المباشر من الاحتلال، الذي لا يزال يدمّر المدارس ويعرقل وصول الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة".

وأضافت الوزارة أن "الطلبة يواجهون يومياً عديداً من التحديات جراء الظروف القاهرة التي يمرون بها، خصوصاً في قطاع غزة والقدس والمناطق المسماة ’ج’ في الضفة الغربية".

وأشارت إلى "ما يعيشه أطفال جنين وطولكرم (شمال الضفة الغربية) ومسافر يطا جنوبي الخليل (جنوب)، من معاناة يومية وحرمان من حقهم الدراسي في التعليم".

ولفتت إلى "استشهاد أكثر من 17 ألف طفل في غزة، وهو رقم يعكس عمق المأساة التي يعيشها الأطفال، ويكشف عن أن وراء كل رقم قصة حياة وذكريات ومواقف".

وتابعت: "رغم هذه الظروف يواصل أطفالنا في غزة تمسكهم بحقهم في التعليم، الذي هو الطريق الوحيد نحو المستقبل الأفضل، وهذا ما تحاول الوزارة تعزيزه عبر المدارس الافتراضية وتوفير بدائل تضمن هذا الحق".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر منصة إكس بأن انهيار وقف إطلاق النار في غزة تسبب في موجة نزوح أخرى شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 مارس/آذار الماضي، مشيرة إلى أن من بينهم آلاف الأطفال نزحوا قسرياً بشكل متكرر تحت القصف والرعب منذ بدء الحرب.

ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواجه أطفال القطاع أوضاعاً كارثية، إذ أفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60% من إجمالي ضحايا الإبادة المتواصلة.

ويشكل الأطفال دون سن 18 عاماً 43% من إجمالي عدد سكان دولة فلسطين الذي بلغ نحو 5.5 مليون نسمة مع نهاية عام 2024، توزعوا بواقع 3.4 مليون في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.