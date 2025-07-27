وقال المتحدث باسم التحالف، علاء الدين نقد، في تسجيل مصور نُشر عبر صفحة التحالف على فيسبوك، إنّ الهيئة القيادية قررت تشكيل مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وعبد العزيز الحلو نائباً له، ويضم المجلس الرئاسي 15 عضواً، من بينهم الطاهر حجر ومحمد المصطفى أحمد.

ويأتي هذا الإعلان رغم رفض الحكومة السودانية وشخصيات رسمية تشكيل حكومة موازية، وأكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، في مارس/آذار الماضي، أن هذه الخطوة "مرفوضة ولن يكون لها أي دور في مستقبل السودان"، كما أعلن في فبراير/شباط عدم اعتراف بلاده بأي حكومة موازية.

وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة قد وقّعت في 22 فبراير/شباط بالعاصمة الكينية نيروبي ميثاقاً سياسياً لتشكيل هذه الحكومة الموازية.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 صراعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّف أكثر من 20 ألف قتيل ونزوح نحو 15 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين تشير دراسة جامعية أمريكية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى نحو 130 ألفاً.

وفي الأسابيع الأخيرة تقلصت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع في مختلف الولايات لصالح الجيش، الذي وسّع نطاق انتصاراته ليشمل العاصمة الخرطوم وولاية النيل الأبيض، فيما تقتصر سيطرة الدعم السريع في الولايات الأخرى على أجزاء من شمال وغرب كردفان، وجيوب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى أربع ولايات في إقليم دارفور.

وحتى مساء السبت، لم تصدر الحكومة السودانية أي تعليق رسمي على تشكيل الحكومة الموازية.