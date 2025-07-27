سياسة
2 دقيقة قراءة
حميدتي يشكّل حكومة "موازية" في السودان ويختار التعايشي رئيساً للوزراء
أعلن التحالف السوداني التأسيسي، مساء السبت، عن تشكيل حكومة موازية للسلطات الرسمية في السودان، تتكون من 15 عضواً برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فيما اختير محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء.
حميدتي يشكّل حكومة "موازية" في السودان ويختار التعايشي رئيساً للوزراء
يشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 صراعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع / Reuters
27 يوليو 2025

وقال المتحدث باسم التحالف، علاء الدين نقد، في تسجيل مصور نُشر عبر صفحة التحالف على فيسبوك، إنّ الهيئة القيادية قررت تشكيل مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وعبد العزيز الحلو نائباً له، ويضم المجلس الرئاسي 15 عضواً، من بينهم الطاهر حجر ومحمد المصطفى أحمد.

ويأتي هذا الإعلان رغم رفض الحكومة السودانية وشخصيات رسمية تشكيل حكومة موازية، وأكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، في مارس/آذار الماضي، أن هذه الخطوة "مرفوضة ولن يكون لها أي دور في مستقبل السودان"، كما أعلن في فبراير/شباط عدم اعتراف بلاده بأي حكومة موازية.

وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة قد وقّعت في 22 فبراير/شباط بالعاصمة الكينية نيروبي ميثاقاً سياسياً لتشكيل هذه الحكومة الموازية.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 صراعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّف أكثر من 20 ألف قتيل ونزوح نحو 15 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين تشير دراسة جامعية أمريكية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى نحو 130 ألفاً.

وفي الأسابيع الأخيرة تقلصت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع في مختلف الولايات لصالح الجيش، الذي وسّع نطاق انتصاراته ليشمل العاصمة الخرطوم وولاية النيل الأبيض، فيما تقتصر سيطرة الدعم السريع في الولايات الأخرى على أجزاء من شمال وغرب كردفان، وجيوب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى أربع ولايات في إقليم دارفور.

وحتى مساء السبت، لم تصدر الحكومة السودانية أي تعليق رسمي على تشكيل الحكومة الموازية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us