تركيا
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الرئيس أردوغان يتسلّم أوراق اعتماد سفراء 4 دول في المجمع الرئاسي بأنقرة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عدداً من السفراء الجدد المعتمدين لدى أنقرة، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية.
الرئيس أردوغان يتسلّم أوراق اعتماد سفراء 4 دول في المجمع الرئاسي بأنقرة
سفير أوكرانيا ناريمان جلالوف يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
8 يوليو 2025

وقدّم سفراء كل من الجزائر وأوزبكستان وسلوفاكيا وأوكرانيا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان، إيذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية رسمياً في تركيا.

وشملت اللقاءات كلاً من: سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بومدين قناد، الذي قدّم أوراق اعتماده للرئيس أردوغان خلال مراسم رسمية في المجمع الرئاسي.

إلى جانب سفير جمهورية أوزبكستان إلخوم خيدروف، الذي سلّم أوراق اعتماده، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا في مختلف المجالات.

كما سلّم سفير جمهورية سلوفاكيا ميخال سليفوفيتش، أوراق اعتماده، وأكد خلال مراسم التقديم التزام بلاده تعزيز التعاون مع أنقرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

بالإضافة إلى ذلك، تسلم سفير أوكرانيا ناريمان جلالوف، مهامه رسمياً بعد تقديم أوراق اعتماده، وسط تأكيدات من الجانبين على أهمية تعميق الشراكة بين أنقرة وكييف.

وعقب تقديمهم أوارق اعتمادهم، التقط السفراء صوراً تذكارية مع الرئيس التركي، وفي ختام المراسم عقد أردوغان لقاءات مع سفراء الدول الأربع، كل على حدة.

مصدر:TRT Arabi
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