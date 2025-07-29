سياسة
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سقوط طائرة هليكوبتر في نهر مولده شرقي ألمانيا والسلطات تستنفر فرق الطوارئ
سقطت طائرة هليكوبتر في نهر بالقرب من مدينة جريما في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، وذلك حسبما أكد متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيغ.
سقوط طائرة هليكوبتر في نهر مولده شرقي ألمانيا والسلطات تستنفر فرق الطوارئ
صورة تعبيرية / Reuters
منذ 13 ساعات

وأضاف المتحدث أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا، وقال المتحدث إن بيانات هيئة مراقبة الطيران أفادت بأن المروحية اختفت بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحاً.

وتابع أن أشخاصاً يمارسون التجديف عثروا نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً على حطام في نهر مولده.

ولم يدل المتحدث بتصريحات عن الجهة التي تنتمي إليها المروحية. بينما ذكرت صحيفة "بيلد" أن الجيش الألماني يفقد مروحية وقائدها. ولم يصدر عن وزارة الدفاع الألمانية أي تعليق حتى الآن.

وذكر المتحدث باسم الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن كميات كبيرة من الكيروسين تسربت في موقع الحادث، وأن الحطام يقع في منتصف النهر ويصعب الوصول إليه. 

وأضاف أن نحو 50 فرداً من قوات الطوارئ موجودون في الموقع، ويعملون أولاً على احتواء الكيروسين قبل البدء في عمليات انتشال الحطام.


مصدر:TRT Arabi
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