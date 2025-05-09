سياسة
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القضاء الأمريكي يفرج عن طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك بعدما أوقفها بسبب دعمها فلسطين
قرر القضاء الأمريكي، اليوم الجمعة، الإفراج عن طالبة الدكتوراه رميساء أوزتورك، الموقوفة في الولايات المتحدة بسبب دعمها فلسطين.
القضاء الأمريكي يفرج عن طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك بعدما أوقفها بسبب دعمها فلسطين
محكمة أمريكية: لا مبرر لاحتجاز الطالبة رميساء أوزتورك بسبب منشور داعم لفلسطين / TRT Global
9 مايو 2025

وقرر قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية فيرمونت ويليام سيشينز، إطلاق سراح أوزتورك بـ"كفالة" بعد جلسة استماع استمرت نحو 3 ساعات.

وخلال الجلسة أوضح القاضي سيشينز، أن محامي الحكومة الأمريكية "لم يقدم أي دليل" يبرر احتجاز أوزتورك، باستثناء منشور كتبته على الموقع الإلكتروني للجامعة.

واستمع القاضي خلال الجلسة إلى أربعة شهود تحدثوا لصالح الطالبة التركية، وطالبوا بإطلاق سراح أوزتورك المصابة بمرض الربو.

وذكر القاضي أن الطالبة التركية لديها مسيرة أكاديمية في أوجها، وهذا يتطلب منها المشاركة في برامج خارج الولاية وتقديم دروس خارج الولاية، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لتقييد سفرها أو وضع أجهزة تتبع إلكترونية عليها.

واعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة أوزتورك، في 25 مارس/آذار الماضي، بولاية ماساتشوستس، على خلفية دعمها فلسطين، ومن ثم نقلتها إلى لويزيانا، حيث جرى هناك الاستماع إلى الإفادات في الجلسة الأولى من القضية.

وذكر حينها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده ألغت تأشيرة أوزتورك، وتعتزم ترحيلها من الولايات المتحدة.

وذكر روبيو أن بلاده ألغت تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي وصفهم بأنهم "مؤيدون لحماس".

مصدر:TRT Arabi
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