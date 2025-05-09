وقرر قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية فيرمونت ويليام سيشينز، إطلاق سراح أوزتورك بـ"كفالة" بعد جلسة استماع استمرت نحو 3 ساعات.

وخلال الجلسة أوضح القاضي سيشينز، أن محامي الحكومة الأمريكية "لم يقدم أي دليل" يبرر احتجاز أوزتورك، باستثناء منشور كتبته على الموقع الإلكتروني للجامعة.

واستمع القاضي خلال الجلسة إلى أربعة شهود تحدثوا لصالح الطالبة التركية، وطالبوا بإطلاق سراح أوزتورك المصابة بمرض الربو.

وذكر القاضي أن الطالبة التركية لديها مسيرة أكاديمية في أوجها، وهذا يتطلب منها المشاركة في برامج خارج الولاية وتقديم دروس خارج الولاية، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لتقييد سفرها أو وضع أجهزة تتبع إلكترونية عليها.

واعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة أوزتورك، في 25 مارس/آذار الماضي، بولاية ماساتشوستس، على خلفية دعمها فلسطين، ومن ثم نقلتها إلى لويزيانا، حيث جرى هناك الاستماع إلى الإفادات في الجلسة الأولى من القضية.

وذكر حينها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده ألغت تأشيرة أوزتورك، وتعتزم ترحيلها من الولايات المتحدة.

وذكر روبيو أن بلاده ألغت تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي وصفهم بأنهم "مؤيدون لحماس".