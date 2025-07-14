وذكرت الكتائب في بيان أن مقاتليها أطلقوا قذيفة من طراز "الياسين 105" على ناقلة من نوع "نمر"، كان على متنها جندي إسرائيلي، وذلك قرب مفترق شارع 5 مع السطر الغربي.

وأفاد البيان بأن طائرات مروحية إسرائيلية تدخلت لإجلاء المصابين، في إشارة إلى وقوع خسائر في صفوف قوات الاحتلال. وحتى الساعة 12:37 بتوقيت غرينتش، لم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال بشأن الحادث.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.