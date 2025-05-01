الحرب على غزة
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"هم يريدوننا ونحن لا نحتاج إليهم".. ترمب يلمّح إلى اتفاقيات تجارية مع ثلاث دول
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، إنه يمكن التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة "ليست مستعجلة" على إبرامها.
"هم يريدوننا ونحن لا نحتاج إليهم".. ترمب يلمّح إلى اتفاقيات تجارية مع ثلاث دول
وكان ترمب قد أعلن، في مطلع أبريل/نيسان الماضي، فرض رسوم جمركية "متبادلة" على جميع الدول بنسبة لا تقل عن 10%، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي. / Reuters
1 مايو 2025

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "نيوز نيشن"، قال ترمب إنه "توجد اتفاقات تجارية محتملة مع هذه الدول"، مضيفاً: "أنا أقلّ استعجالاً منكم، هم يريدوننا، ونحن لا نحتاج إليهم".

وفي رده على مخاوف الأمريكيين من تبعات الرسوم الجمركية، قال ترمب إن "بإمكان الناس الانتظار أسبوعين"، في إشارة إلى أن الآثار الاقتصادية مؤقتة ويمكن احتواؤها.

وكان ترمب أعلن في مطلع أبريل/نيسان الماضي، فرض رسوم جمركية "متبادلة" على جميع الدول بنسبة لا تقلّ عن 10%، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي.

وفي 9 أبريل/نيسان قرّرَت الإدارة الأمريكية تعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوماً على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين، لفتح المجال أمام مفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول الراغبة في التعاون مع واشنطن.

مصدر:TRT Arabi
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