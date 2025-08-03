وحسب تقرير نشرته الصحيفة مساء السبت، فإنّ المبلغ المحوّل فعلياً إلى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، التي تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل، يقل بكثير عن الرقم الذي ذكره ترمب.

ونقل التقرير عن مصادر إقليمية وتصريحات لوزارة الخارجية الأمريكية أن إجمالي ما جرى تحويله لا يتعدى 3 ملايين دولار.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صححت الرقم المعلن مرتين، موضحة أن إجمالي المبلغ المخصص لغزة لم يتجاوز 30 مليون دولار، وأن 10% فقط من هذا المبلغ جرى تحويله فعلياً، وهو ما يعادل 3 ملايين دولار.

وكان ترمب قد كرر خلال الأسبوع الماضي تصريحات تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار، معبّراً عن استيائه من "غياب الشكر" من الجانب الفلسطيني.