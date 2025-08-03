الحرب على غزة
تقرير أمريكي يكشف تضخيم ترمب لقيمة المساعدات المرسلة إلى غزة
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنّ قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى قطاع غزة لا تتجاوز 3 ملايين دولار، خلافاً لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي قال إنّ المساعدات بلغت 60 مليون دولار.
3 أغسطس 2025

وحسب تقرير نشرته الصحيفة مساء السبت، فإنّ المبلغ المحوّل فعلياً إلى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، التي تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل، يقل بكثير عن الرقم الذي ذكره ترمب.

ونقل التقرير عن مصادر إقليمية وتصريحات لوزارة الخارجية الأمريكية أن إجمالي ما جرى تحويله لا يتعدى 3 ملايين دولار.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صححت الرقم المعلن مرتين، موضحة أن إجمالي المبلغ المخصص لغزة لم يتجاوز 30 مليون دولار، وأن 10% فقط من هذا المبلغ جرى تحويله فعلياً، وهو ما يعادل 3 ملايين دولار.

وكان ترمب قد كرر خلال الأسبوع الماضي تصريحات تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار، معبّراً عن استيائه من "غياب الشكر" من الجانب الفلسطيني.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم السبت أن عدد ضحايا الجوع من المنتظرين لتسلم المساعدات بلغ ألفاً و422 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف إصابة، وذلك منذ 27 مايو/أيار الماضي.

ومنذ بدئها الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT ARABI
