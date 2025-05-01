تركيا
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بمناسبة يومهم العالمي.. أردوغان يُشيد بدور العمال في نمو وتقدم تركيا
تَقدَّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتهاني لعمال بلاده بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو/أيار من كل عام، وأشاد بدورهم في نموّ وتقدُّم تركيا.
بمناسبة يومهم العالمي.. أردوغان يُشيد بدور العمال في نمو وتقدم تركيا
أردوغان يلتقي بممثلي العمال في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة / AA
1 مايو 2025

والتقى الرئيس أردوغان اليوم الخميس، ممثّلي العمال والموظفين العموميين وأرباب العمل، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة بمناسبة عيد العمال العالمي.

وقال أردوغان :"أهنئ عمالنا كافة بمناسبة يوم العمال الموافق الأول من مايو/أيار"، معرباً عن "امتناني لجميع إخوتي وأخواتي الذين عملوا بجد ونضال وتفانٍ من أجل نمو بلدنا وتعزيز أمتنا وتقدم تركيا".

وأضاف أردوغان: "حشدنا مواردنا كافة لتعزيز رفاهية عمالنا وأرباب العمل وتمكين النقابات من مواصلة أنشطتها".

وأوضح: "في هذا الإطار نفّذنا القوانين والأنظمة اللازمة واحداً تلو آخر على مدى السنوات الثلاث والعشرين الماضية".

ويوم العمال العالمي هو احتفال سنوي يُقام في عدة دول احتفاءً بالعمال في الأول من مايو/أيار من كل عام، وعطلة رسمية في أغلب دول العالم.

مصدر:TRT Arabi
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