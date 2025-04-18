وتتكون المجموعة التي سيعلَن عن تأسيسها في اجتماع اليوم، من برلمانات 13 دولة داعمة لفلسطين، وتهدف لأن تكون منصة للتعاون والتشاور بشأن القضية الفلسطينية.

ويلقي رئيس البرلمان التركي كلمة افتتاحية، تليها كلمة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ثم كلمة للرئيس التركي، وتعقبها كلمات من البرلمانات المشاركة، قبيل الانطلاق إلى اجتماع طاولة مستديرة مغلقة عن الإعلام يجري فيها تبادل وجهات النظر وقبول البيان الختامي.

يحضر الاجتماع رؤساء مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، والبرلمان الباكستاني سردار أياز صادق، ومجلس النواب الماليزي تان سري داتو جوهري بن عبد.

كما يحضر رؤساء برلمانات إندونيسيا بوان ماهاراني، والسنغال الحاج مالك ندياي، والأردن أحمد علي الصفدي، والبحرين أحمد المسلم، إضافةً إلى نواب رؤساء الجمعية الوطنية الجزائرية حماد أيوب، والبرلمان الأذربيجاني علي أحمدوف، ومجلس النواب المصري أحمد سعد الدين.

وتشارك رئيسة مجلس النواب الإسباني فرانشينا أرمينغول سوسياس، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن المقرر أن تدعو المجموعة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي ومشترك ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وتهدف مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، التي سيُعلَن تأسيسها في اجتماع إسطنبول، بمبادرة من البرلمان التركي، إلى أن تكون منصة للتعاون والتشاور بشأن القضية الفلسطينية.

وتهدف المبادرة البرلمانية التي أطلقها قورتولموش، إلى إنشاء خط تضامن برلماني مشترك مع فلسطين.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.