وأضاف في تصريح تليفزيوني مساء الجمعة أن المنصة صُممت لتشمل جميع شرائح المجتمع، وجرى تطويرها باستخدام كود مفتوح المصدر لضمان الشفافية، مشيراً إلى اختيار اسم المنصة باللغة الإنجليزية بهدف تسهيل انتشارها عالمياً.

وأكد بيرقدار أن فريق المنصة يعمل بجد على مكافحة التلاعب والمعلومات المضللة. وقال: "نطمح إلى انتشار المنصة في جميع الدول الشقيقة والصديقة، ونريد كسر الهيمنة الرقمية الحالية".

وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي المسيطرة حالياً تقوم بالتلاعب بالمحتوى بحيث تُبرز بعض المنشورات وتُهمش أخرى.