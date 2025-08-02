تركيا
تركيا تطلق منصة NeXT Sosyal "لكسر الهيمنة الرقمية الغربية"
قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة تي 3 التكنولوجية التركية، سلجوق بيرقدار، إنّ إطلاق تركيا لمنصة التواصل الاجتماعي الجديدة NeXT Sosyal يهدف إلى كسر الهيمنة الرقمية الغربية الحالية.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة "تي 3" التكنولوجية التركية، سلجوق بيرقدار / AA
2 أغسطس 2025

وأضاف في تصريح تليفزيوني مساء الجمعة أن المنصة صُممت لتشمل جميع شرائح المجتمع، وجرى تطويرها باستخدام كود مفتوح المصدر لضمان الشفافية، مشيراً إلى اختيار اسم المنصة باللغة الإنجليزية بهدف تسهيل انتشارها عالمياً.

وأكد بيرقدار أن فريق المنصة يعمل بجد على مكافحة التلاعب والمعلومات المضللة. وقال: "نطمح إلى انتشار المنصة في جميع الدول الشقيقة والصديقة، ونريد كسر الهيمنة الرقمية الحالية".

وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي المسيطرة حالياً تقوم بالتلاعب بالمحتوى بحيث تُبرز بعض المنشورات وتُهمش أخرى.

وأضاف: "نرى رؤساء دول يُطردون من منصات التواصل الاجتماعي من وقت لآخر، ونشهد إغلاق حسابات، وحتى أنا شخصياً تعرضت لذلك، إذ أُغلق حسابي بالكامل".


