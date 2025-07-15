وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر تطبيق "تليغرام"، أن اللقاءات ستشمل نظيريه الصيني والروسي، مشيراً إلى الأهمية الخاصة للمحادثات مع الصين في ظل الظروف الراهنة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة أمنية وسياسية تضم عشر دول، بينها الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل شنت بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

ومنذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عززت إيران علاقاتها مع موسكو عبر اتفاق استراتيجي مدته 20 عاماً، ومع بكين التي تستورد نحو 90% من صادرات النفط الإيراني.

وأوضح عراقجي أن منظمة شنغهاي للتعاون تتجه تدريجياً نحو دور أكبر على الساحة الدولية، متجاوزة نطاقها الإقليمي، مع توسيع جدول أعمالها ليشمل ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة.