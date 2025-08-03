وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي أن معظم هذه الشاحنات تابعة لمنظمات أممية ودولية، إلا أن الاحتلال يمنع إدخالها عمداً، ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2.4 مليون نسمة في القطاع.

وأكد البيان إدانة الحكومة لاستمرار الحصار وتجويع المدنيين واحتجاز المساعدات، واعتبر ذلك جريمة حرب تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وحملت الحكومة الاحتلال الإسرائيلي والدول «المنخرطة بالصمت أو التواطؤ» المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية والنتائج المترتبة عليها، بسبب حرمان السكان من الغذاء والدواء والوقود.

وطالبت الحكومة بإدخال فوري وآمن ودائم لجميع الشاحنات المحتجزة، وفتح المعابر دون قيود أو شروط، وضمان تدفق المساعدات لإنقاذ أرواح المدنيين قبل فوات الأوان.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينياً، بينهم 93 طفلاً، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.