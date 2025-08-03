الحرب على غزة
حكومة غزة تتهم الاحتلال بمنع دخول 22 ألف شاحنة مساعدات إلى القطاع.. و"الصحة العالمية" تدعو لزيادتها
اتهمت حكومة غزة، اليوم الأحد، إسرائيل بمنع دخول نحو 22 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك جزءاً من سياسة ممنهجة لـ«هندسة التجويع والحصار والفوضى»، في ظل استمرار ما وصفته بـ«حرب الإبادة» التي تمتد إلى نحو عامين.
الإحتلال الإسرائيلي منع آلاف شاحنات المساعدات الإنسانية من دخول القطاع / Reuters
3 أغسطس 2025

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي أن معظم هذه الشاحنات تابعة لمنظمات أممية ودولية، إلا أن الاحتلال يمنع إدخالها عمداً، ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2.4 مليون نسمة في القطاع.

وأكد البيان إدانة الحكومة لاستمرار الحصار وتجويع المدنيين واحتجاز المساعدات، واعتبر ذلك جريمة حرب تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وحملت الحكومة الاحتلال الإسرائيلي والدول «المنخرطة بالصمت أو التواطؤ» المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية والنتائج المترتبة عليها، بسبب حرمان السكان من الغذاء والدواء والوقود.

وطالبت الحكومة بإدخال فوري وآمن ودائم لجميع الشاحنات المحتجزة، وفتح المعابر دون قيود أو شروط، وضمان تدفق المساعدات لإنقاذ أرواح المدنيين قبل فوات الأوان.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينياً، بينهم 93 طفلاً، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

موصى به

من جهته، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى مواصلة وزيادة تدفق المساعدات الصحية إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي خانق.

وأوضح غيبريسوس في منشور على منصة إكس، الأحد، أن حياة سكان غزة تعتمد بشكل مباشر على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأشار إلى أن المنظمة سلمت منذ الأول من أغسطس/آب الجاري 24 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية، تشمل أدوية أساسية ومعدات صحية، ستوزع على المراكز الصحية والمستشفيات في غزة.

ومنذ بدئها الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT ARABI
