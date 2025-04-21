سياسة
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"أطباء بلا حدود" تدعو لرفع الحصار عن مخيم زمزم للنازحين بالسودان وإيصال المساعدات
دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، إلى رفع الحصار عن مخيم زمزم للنازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، وإلى إيصال المساعدات إلى المخيم وحماية المدنيين هناك.
"أطباء بلا حدود" تدعو لرفع الحصار عن مخيم زمزم للنازحين بالسودان وإيصال المساعدات
نازحون إثر هجمات قوات الدعم السريع على مأوى مخيم زمزم للنازحين في بلدة طويلة بالسودان / Reuters
21 أبريل 2025

وقالت المنظمة في بيان “إنه في أعقاب الهجوم البري واسع النطاق الذي شنته قوات الدعم السريع (شبه العسكرية) في 11 أبريل/نيسان الجاري على مخيم زمزم للنازحين، بات مئات آلاف من الأشخاص في أماكن محاصرة في الفاشر، ومحرومين من المساعدات الأساسية”.

وأضافت أن 25 ألف شخص آخرين وصلوا إلى مدينة طويلة في الغرب، وأن فرق المنظمة هناك تعمل حالياً على توسيع أنشطتها للتعامل مع الاحتياجات الطبية الأكثر إلحاحاً.

ودعت المنظمة في بيانها إلى رفع الحصار عن مخيم زمزم للاجئين، وإيصال المساعدات، وحماية المدنيين هناك. والإنهاء العاجل للحصار والوحشية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر عبر إسقاط الطعام والدواء عند الحاجة، والسماح لمن يرغب بالخروج بالمغادرة بأمان".

وأشارت المنظمة إلى ورود تقارير من مخيم زمزم للنازحين، تشير إلى مقتل مئات الأشخاص، وأن المقاتلين أطلقوا النار على أشخاص كانوا يختبئون في منازلهم وأحرقوا أجزاء كبيرة من المخيم.

ودعت "أطباء بلا حدود" قوات الدعم السريع وجميع الجماعات المسلحة في المنطقة إلى حماية المدنيين، مضيفة: "على الدول والجهات الدبلوماسية استخدام نفوذها لتحويل التصريحات الفارغة إلى أفعال ملموسة".

ومنذ أيام تواصل قوات الدعم السريع قصفها المدفعي على مدينة الفاشر، الأمر الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى، حسب السلطات السودانية.

تأتي هذه التطورات، بعد أيام من هجوم لـ"الدعم السريع" على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور وإعلانها السيطرة عليه بعد اشتباكات مع الجيش والقوات المساندة له، ما أدى إلى سقوط 400 قتيل، ونزوح عشرات آلاف، حسب الأمم المتحدة.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية. وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).

مصدر:TRT Arabi
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