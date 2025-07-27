سياسة
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قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن مساره جنوبي ألمانيا
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون الأحد جراء خروج قطار كان يُقِلّ نحو 100 راكب، عن مساره في منطقة ريدلينغن جنوب شرقي ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوبي ألمانيا، بحسب بيان صادر عن الشرطة الفيدرالية.
قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن مساره جنوبي ألمانيا
أعلنت الشرطة الفيدرالية أن القطار المتجه من مدينة زيغمارينغن إلى مدينة أولم، كان يقل نحو 100 راكب / Reuters
27 يوليو 2025

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عديداً من فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادثة، ونقلت عن مصادر أمنية تأكيدهم وقوع قتلى ومصابين.

وأظهرت صور نُشرت في وسائل الإعلام المحلية من موقع الحادثة، خروج القطار عن مساره وانقلاب إحدى العربات على جانبها، فيما كانت فرق الطوارئ بأعمال الإنقاذ.

وذكرت شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" أن عربتين من القطار خرجتا عن المسار "لأسباب لا تزال مجهولة، وتحقق السلطات حالياً في ملابسات الحادثة".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن انهياراً أرضياً ربما كان السبب مع اجتياح عواصف رعدية عنيفة المنطقة، وفق تقارير الطقس.

وأكد بيان صادر عن مديرية أمن أولم، توقف رحلات القطارات بين مدينتي ريدلينغن وموندركينغن في قطاع يمتد نحو 40 كيلومتراً، بسبب الحادث.

مصدر:TRT Arabi
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