وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عديداً من فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادثة، ونقلت عن مصادر أمنية تأكيدهم وقوع قتلى ومصابين.

وأظهرت صور نُشرت في وسائل الإعلام المحلية من موقع الحادثة، خروج القطار عن مساره وانقلاب إحدى العربات على جانبها، فيما كانت فرق الطوارئ بأعمال الإنقاذ.

وذكرت شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" أن عربتين من القطار خرجتا عن المسار "لأسباب لا تزال مجهولة، وتحقق السلطات حالياً في ملابسات الحادثة".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن انهياراً أرضياً ربما كان السبب مع اجتياح عواصف رعدية عنيفة المنطقة، وفق تقارير الطقس.

وأكد بيان صادر عن مديرية أمن أولم، توقف رحلات القطارات بين مدينتي ريدلينغن وموندركينغن في قطاع يمتد نحو 40 كيلومتراً، بسبب الحادث.