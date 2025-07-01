الحرب على غزة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض صاروخين من غزة وآخر أُطلق من اليمن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه اعترض صاروخين أُطلقا من جنوب قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود، من دون تسجيل إصابات.
جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض صاروخين من غزة وآخر أُطلق من اليمن
جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض صاروخين من غزة وآخر أُطلق من اليمن / AP Archive
1 يوليو 2025

وزعم في بيان نشره عبر منصة إكس أن سلاح الجو تصدى للصاروخين بعد أن اجتازا الحدود، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة "غلاف غزة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن صفارات الإنذار دوّت في خمس مستوطنات متاخمة للقطاع، هي: مفتاحيم، عميوز، يشع، نير يتسحاق، وبري غان، في أعقاب رصد إطلاق قذائف صاروخية.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية حتى الساعة 18:20 بتوقيت غرينتش مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من غزة.

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخ آخر من اليمن، ويجري العمل على اعتراضه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة التهديد أو الموقع المستهدف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
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