وزعم في بيان نشره عبر منصة إكس أن سلاح الجو تصدى للصاروخين بعد أن اجتازا الحدود، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة "غلاف غزة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن صفارات الإنذار دوّت في خمس مستوطنات متاخمة للقطاع، هي: مفتاحيم، عميوز، يشع، نير يتسحاق، وبري غان، في أعقاب رصد إطلاق قذائف صاروخية.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية حتى الساعة 18:20 بتوقيت غرينتش مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من غزة.

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخ آخر من اليمن، ويجري العمل على اعتراضه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة التهديد أو الموقع المستهدف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.