وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية بابك يكتابرست، في تصريح صحفي، السبت، إن أربع سيارات إسعاف إضافية توجهت إلى بندر عباس من المدن المحيطة وأن المستشفيات القريبة مستعدة لاستقبال الجرحى.

وذكر التليفزيون الإيراني، نقلاً عن مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات، أن الحادث نتج عن انفجار في إحدى الحاويات بالميناء، لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وأضاف أن الانفجار أدى أيضاً إلى خسائر في أحد المباني داخل الميناء، ويجري حالياً إجلاء المصابين ونقلهم إلى المراكز الطبية القريبة.

كما نقل التليفزيون عن المسؤول في إدارة المواني والملاحة في محافظة "هرمزغان" إسماعيل مالكي زاده، قوله إن الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء "الشهيد رجائي"، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.

بدورها، أفادت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، بأنه جرى تعليق أنشطة الميناء من أجل إخماد الحريق و"يُحتمل أن يكون عديد من الأشخاص أصيبوا أو حتى لقوا حتفهم" وذلك بالنظر إلى أن عدد موظفي الميناء كبير.

ويأتي الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.