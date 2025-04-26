سياسة
1 دقيقة قراءة
مئات المصابين في انفجار ضخم بميناء ببندر عباس جنوب إيران
ارتفع عدد المصابين جراء انفجار عنيف وقع بميناء بندر عباس الواقعة بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، إلى 406 أشخاص.
مئات المصابين في انفجار ضخم بميناء ببندر عباس جنوب إيران
انفجار ضخم يهز ميناء "الشهيد رجائي" ببندر عباس جنوب إيران / Others
26 أبريل 2025

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية بابك يكتابرست، في تصريح صحفي، السبت، إن أربع سيارات إسعاف إضافية توجهت إلى بندر عباس من المدن المحيطة وأن المستشفيات القريبة مستعدة لاستقبال الجرحى.

وذكر التليفزيون الإيراني، نقلاً عن مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات، أن الحادث نتج عن انفجار في إحدى الحاويات بالميناء، لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وأضاف أن الانفجار أدى أيضاً إلى خسائر في أحد المباني داخل الميناء، ويجري حالياً إجلاء المصابين ونقلهم إلى المراكز الطبية القريبة.

كما نقل التليفزيون عن المسؤول في إدارة المواني والملاحة في محافظة "هرمزغان"  إسماعيل مالكي زاده، قوله إن الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء "الشهيد رجائي"، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.

بدورها، أفادت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، بأنه جرى تعليق أنشطة الميناء من أجل إخماد الحريق و"يُحتمل أن يكون عديد من الأشخاص أصيبوا أو حتى لقوا حتفهم" وذلك بالنظر إلى أن عدد موظفي الميناء كبير.

ويأتي الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us