تركيا
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مسؤولون أتراك: بدء PKK الإرهابي تسليم سلاحه خطوة مفصلية نحو "تركيا خالية من الإرهاب"
رحّبت أنقرة، اليوم الجمعة، ببدء تنظيم PKK الإرهابي تسليم أسلحته، معتبرة ذلك "تطوراً مهماً ومبشّراً" وأكدت أن هذه الخطوة تمهد الطريق لمرحلة جديدة، وتحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب".
مسؤولون أتراك: بدء PKK الإرهابي تسليم سلاحه خطوة مفصلية نحو "تركيا خالية من الإرهاب"
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران / AA Archive
11 يوليو 2025

وفي تعليق على تلك الخطوة، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنّ تركيا تنظر إلى الخطوة على أنها "بالغة الأهمية ومُرحّب بها"، معرباً عن أمله في أن تتطور إلى "عملية تضمن القضاء الدائم على الإرهاب".

وأضاف فيدان في منشور على منصة إكس: "لقد أظهر رئيسنا قيادةً تاريخية، وأبدى، إلى جانب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، إرادةً قويةً وحازمة. أهنّئ جميع مسؤولي دولتنا الذين سعوا جاهدين لتطبيق هذه الإرادة".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا ستظل يقِظة حتى "يتوقف KCK (مظلة تنظيم PKK الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة به) بكل مكوناته وعناصره، عن أن يشكل تهديداً لبلدنا وأمّتنا ومنطقتنا".

من جانبه، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إنّ تركيا "تتخذ خطوات متتالية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للوصول إلى مستقبل مزدهر، وتحقيق هدف (تركيا خالية من الإرهاب)".

وفي منشور عبر منصة إكس، أكد دوران أن "بلادنا ستكون في الغد أقوى بلا إرهاب"، مشيراً إلى أن "تحقيق أهداف (قرن تركيا) سيمرّ عبر تعزيز وحدة الأمة وتكاتفها".

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إنّ "تركيا بلا إرهاب" ليست مسألة تعني حزباً واحداً فقط، مؤكداً أن “هذه العملية هي مسألة تخص تركيا، وإذا نجحت فسيكون نجاحاً لتركيا بأكملها”.

وأضاف قورتولموش في منشور على منصة إكس: ”أولويتنا تتمثل في متابعة العملية المتعلقة بترك السلاح وحلّ التنظيم الإرهابي، وذلك باسم البرلمان التركي وباسم إرادة الشعب”.

وفي وقت سابق أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في إحلال السلام والأمن داخل البلاد، وكتب في منشور على منصة إكس: "أرجو أن تثمر الخطوة المهمة التي اتُّخذت اليوم على طريق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، وأن تكون وسيلة خير لبلادنا".

وبدأ عناصر التنظيم الإرهابي اليوم الجمعة تسليم أسلحتهم في محافظة السليمانية بإقليم شمال العراق، في تطورُّ مهم ينسجم مع جهود أنقرة لتحقيق هدف “تركيا خالية من الإرهاب”.

وجاءت الخطوة بعد توسيع تركيا حربها على الإرهاب لتشمل الساحة الدبلوماسية، إذ أثمرت سنوات من الضغوط المستمرة على الشركاء الدوليين، خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط، نتائج ملموسة. 

وأعلن تنظيم PKK الإرهابي في مايو/أيار الماضي عزمه حل نفسه وإلقاء السلاح، بعد حملة مطوّلة وفعّالة شنّتها القوات التركية لسنوات، في ما يُعَدّ محطة بارزة في مسيرة تركيا الطويلة لمكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT Arabi
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